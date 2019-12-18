Средняя цена купленного смартфона выросла в России

Россияне в 2019 году не стали чаще покупать новые смартфоны, но готовы были тратить на них больше денег — средняя цена купленного устройства выросла на 1 тысячу рублей, сообщили представители торговых сетей.

В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК представитель МТС Алексей Меркутов. В денежном выражении рынок увеличился на 6,4%.

По подсчетам «Связного», за 2018 год в России было продано 30 миллионов устройств на 469 миллиардов рублей. По итогам 2019 года эти показатели составят 30,3 миллиона штук и 501,8 миллиарда рублей, соответственно.

Средняя стоимость смартфона в России в этом году возросла с 15,6 тысячи до 16,6 тысячи рублей, оценили в МТС. В 2019 году россияне отдавали предпочтение более дорогим моделям с тремя и более объективами.

Тренд на повышение средней цены устройства подтвердили и специалисты группы «М.Видео-Эльдорадо». По их оценке, в России вырос спрос на флагманские модификации стоимостью выше 50 тысяч рублей, а продажи дорогих устройств год к году выросли более чем на четверть в штучном выражении и на 30% в деньгах.

По оценке МТС, лидером российского рынка по числу проданных смартфонов в 2019 году был Huawei (32,7% объема продаж с учетом бренда Honor). За ним идут Samsung (28,5%) и Apple (9,7%).

Впервые Huawei стал лидером российского рынка в натуральном выражении в третьем квартале 2018 года, когда его совокупная доля продаж составила 28,3%. В денежном выражении лидером остается Apple (30,3%), за ним идут Samsung (29,3%) и Huawei (25,6%).