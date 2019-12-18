Купол самопроизвольно поднялся над челябинским метеоритом. ВИДЕО

Защитный купол, под которым хранится фрагмент знаменитого Челябинского метеорита, самопроизвольно поднялся — эпизод попал на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовал Государственный исторический музей Южного Урала.

На кадрах видно, как метеорит осматривают посетители, в какой-то момент защитный купол начинает самостоятельно подниматься.

По данным музея, инцидент произошел в субботу, 14 декабря. Купол самопроизвольно поднялся на высоту около 10 сантиметров. Посетители в зале не обратили на это внимания, но на посту охраны сработала сигнализация. Дежурный электрик поднял купол на максимальную высоту, а затем опустил на место.

«Обычно поднять купол над метеоритом — это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация + бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся. Мы смеемся: брат челябинского метеорита (много писали о нем в ноябре) передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и — выдохнул. Смех смехом, а наши тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор», — написал представитель музея Айвар Валеев в Facebook.

Челябинский метеорит упал на земную поверхность 15 февраля 2013 года. Мощность взрыва при его входе в атмосферу, по оценкам NASA, составила от 300 до 500 килотонн. В Челябинске выбило окна во многих зданиях, а примерно 2 тысячи людей получили легкие травмы.

Самый крупный фрагмент массой более 600 килограммов был поднят со дна озера Чебаркуль, именно он хранится в музее.