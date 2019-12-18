Токсичные отходы на берегу Байкала ликвидируют в 2020 году

Новый оператор в первом квартале 2020 года приступит к ликвидации ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

«В первом квартале следующего года в планах начать работу по ликвидации накопленного ущерба. Технология, которую мы предлагаем, соответствует всем требованиям экологических требований охраняемых природных территорий», — цитирует ТАСС Кобылкина.

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По словам министра, работу будет проводить «абсолютно новый оператор, у которого оборудование имеет высокую степень готовности». БЦБК прекратил работу в 2013 году. За полувековую историю он накопил около 7 миллионов тонн токсичных отходов, которые находятся в непосредственной близости от Байкала.

Ранее депутат Госдумы Николай Николаев снял документальный фильм о БЦБК, где ученые предупредили, что уже в 2020 году при сходе селя отходы могут попасть в озеро, это грозит отравлением всей акватории южного Байкала.

За проект по ликвидации отходов в 2014 году взялась дочерняя компания Внешэкономбанка «ВЭБ Инжиниринг». Однако, метод, который они предлагали, оказался нереализуем. После этого оператором рекультивации был выбран холдинг «Росгеология», но методику рекультивации так и не выбрали.