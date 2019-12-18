Омского мальчика с вросшей в колени гречкой отправили в интернат

Органы опеки отправили в интернат мальчика, которого мать и отчим жестоко наказывали за любые провинности, заставляя часами стоять колени на гречке, так что она вросла в кожу. Суд приступил к рассмотрению дела об истязании ребенка, сообщает СУ СК РФ по Омской области.

По данным следствия, 35-летний программист Сергей Казаков за малейшие провинности вроде задержки по пути из школы и с прогулки ставил восьмилетнего пасынка от получаса до девяти часов коленями на гречневую крупу. Мать мальчика была в курсе, но не вмешивалась в ситуацию.

В мае, после очередного такого «воспитания» мальчик, не выдержав издевательств со стороны отчима, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся. Ребенка отправили в больницу — гречка вросла в кожу, пришлось делать операцию. Полицейские обнаружили на ноутбуке отчима множество видео с наказаниями ребенка, хотя сам мужчина уверяет, что вышел из себя лишь однажды.

Казакова поместили под стражу, а мать оставили под подпиской о невыезде. Омский районный суд начал на этой неделе рассматривать дело родителей мальчика по пунктам «г», «д», «е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), пунктам «в», «г» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Обвиняемым грозит наказание до семи лет лишения свободы. Следующее судебное заседание назначено на 19 декабря.

Сначала ребенка после операции изъяли из семьи, а затем вернули матери. Это возмутило многих омичей. По данным министерства образования региона, сейчас мать согласилась временно поместить ребенка в приют. Он будет жить в Адаптивной школе-интернате № 5, где ему окажут всю необходимую помощь. По результатам психолого-педагогической экспертизы будет принято решение либо о совместном проживании матери и ребенка, либо об ограничении ее в родительских правах.