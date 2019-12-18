НАВЕРХ

Омского мальчика с вросшей в колени гречкой отправили в интернат

Источник:
Sibnet.ru
710 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Органы опеки отправили в интернат мальчика, которого мать и отчим жестоко наказывали за любые провинности, заставляя часами стоять колени на гречке, так что она вросла в кожу. Суд приступил к рассмотрению дела об истязании ребенка, сообщает СУ СК РФ по Омской области.

По данным следствия, 35-летний программист Сергей Казаков за малейшие провинности вроде задержки по пути из школы и с прогулки ставил восьмилетнего пасынка от получаса до девяти часов коленями на гречневую крупу. Мать мальчика была в курсе, но не вмешивалась в ситуацию. 

В мае, после очередного такого «воспитания» мальчик, не выдержав издевательств со стороны отчима, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся. Ребенка отправили в больницу — гречка вросла в кожу, пришлось делать операцию. Полицейские обнаружили на ноутбуке отчима множество видео с наказаниями ребенка, хотя сам мужчина уверяет, что вышел из себя лишь однажды.

Казакова поместили под стражу, а мать оставили под подпиской о невыезде. Омский районный суд начал на этой неделе рассматривать дело родителей мальчика по пунктам «г», «д», «е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), пунктам «в», «г» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Обвиняемым грозит наказание до семи лет лишения свободы. Следующее судебное заседание назначено на 19 декабря.

Сначала ребенка после операции изъяли из семьи, а затем вернули матери. Это возмутило многих омичей. По данным министерства образования региона, сейчас мать согласилась временно поместить ребенка в приют. Он будет жить в Адаптивной школе-интернате № 5, где ему окажут всю необходимую помощь. По результатам психолого-педагогической экспертизы будет принято решение либо о совместном проживании матери и ребенка, либо об ограничении ее в родительских правах.

Омск #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
•
Госдума запретила сжигать мусор без переработки
•
Орешкин выступил за отмену НДФЛ для малоимущих
•
Портрет древнего подростка восстановили по жвачке
Подробности
•
Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске
•
Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома
•
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Как это работает
•
ТВ онлайн: зачем нужен промокод Wink
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
•
Тариф «Облачный»: если на компьютере закончилось место
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
Сибирь 18.12.2019 18:01
Источник птичьего гриппа поищут в Сибири
Сибирь 18.12.2019 17:40
Работники «скорой» в Новосибирске устроят протест из-за низких зарплат
Сибирь 18.12.2019 15:52
Сибирячку оштрафовали за видео с малышом за рулем автомобиля
Сибирь 18.12.2019 15:45
Самое популярное
Рулетка подарков закрутилась на Sibnet.ru
18123
Промокод Wink: где получить и как активировать
10402
Охотник из Тувы убил более тысячи волков
7055
Новосибирцы скупили мандарины из Гондураса
5817
Обсуждение (3)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
•
Госдума запретила сжигать мусор без переработки
•
Орешкин выступил за отмену НДФЛ для малоимущих
•
Портрет древнего подростка восстановили по жвачке
Подробности
•
Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске
•
Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома
•
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Сибирь
•
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
•
Источник птичьего гриппа поищут в Сибири
•
Работники «скорой» в Новосибирске устроят протест из-за низких зарплат
•
Сибирячку оштрафовали за видео с малышом за рулем автомобиля
•
Депутат заявил о «незащищенных» пенсионерах Забайкалья
•
Фотоловушки установят на свалках в Бурятии
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин рассказал про главную победу российского оружия
76
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
70
Путин «заморозил» пенсии россиян до 2022 года
58
Демографы встревожились растущей убылью населения России
47
Отдать все Курильские острова потребовали от России в Японии
41
Топ комментариев

Иркут 69

Классика жанра. Сначала деньги на войну и разрушение, потом на гуманитарку и восстановление... попутно...

great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...