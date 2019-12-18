Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов считает, что учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на подготовку альянса к крупномасштабному конфликту.

«В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — приводит «Красная звезда» слова Герасимова, сказанные им на встрече с иностранными военными атташе.

По словам начальника Генштаба, блок продвигает тезис о «российской военной угрозе», трактуя любые действия России по обеспечению безопасности или любое плановое транспарентное мероприятие в области военного строительства как «угрозу миру». «В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника», — подчеркнул генерал.

Герасимов отметил, что на прошедшем саммите НАТО в Лондоне объявлено о завершении формирования сил и средств высокой готовности в рамках инициативы «четыре по тридцать». Также заявлено существенное повышение оперативности переброски войск и сил усиления на «восточный фланг» альянса.

«В целях обеспечения доминирования в космосе на саммите принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством», — добавил начальник Генштаба, напомнив, что продолжается развертывание в Европе сил ПРО США.

Герасимов напомнил, что за последние три года страны-члены альянса увеличили расходы на оборону на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году планируется их нарастить на 400 миллиардов долларов.

