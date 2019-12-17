Россия расширила санкции против Украины

Правительство России расширило перечень товаров, ввоз которых запрещен в страну из Украины, а также список лиц, на которых распространяются санкции. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В частности, список пополнил крахмал, фруктоза и глюкоза, а также радиаторы, котлы центрального отопления, макулатура, медицинские трубки и спринцовки из ПВХ. Кроме того, в список граждан Украины, против которых действуют санкции, внесены еще десять фамилий.

Под санкции попали депутаты и чиновники и представители правоохранительных органов Одесской области. Одновременно двух украинцев исключили из санкционного списка. Всего в перечень входят порядка 570 человек.

Санкции против украинских граждан и компаний ввели в ноябре 2018 года. Изначально в нем было 322 человека. Гражданам в «черном списке» на территории России могут заблокировать денежные средства и счета.