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Российские хоккеистки обнажились для календаря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/whl_ru/

Игроки российской Женской хоккейной лиги снялись обнаженными для новогоднего календаря, откровенные снимки появились на официальной странице Instagram ЖХЛ.

Организаторы отобрали для фотосессии без одежды 12 российских хоккеисток из семи клубов женской лиги. Отмечается, что целью проекта было продемонстрировать «нежность, чистоту, искренность и изысканность спортсменок».

В частности, на одном из фото вратарь уфимской «Агидели» и сборной России Анна Пругова лежит на красных розах без одежды. Другой снимок демонстрирует Анастасию Смирнову из команды «СКИФ», которая позирует обнаженной и прикрывается букетом.

Для пикантных съемок пришлось закупить более 1000 цветов. Продавать календарь с обнаженными спортсменками будут эксклюзивно в интернет-магазине КХЛ. Сейчас в турнирной таблице ЖХЛ лидирует уфимская «Агидель».

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