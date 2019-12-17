Выдачу ипотеки в России ужесточат

Центробанк России с 1 июля 2020 года ужесточит процедуру выдачи ипотеки для банков, для этого введут «дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам», сообщается на сайте регулятора.

Коэффициенты будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога. Повышенные коэффициенты будут применяться при показателе долговой нагрузки заемщика больше 50%.



Согласно подсчетам регулятора, нагрузка на капитал банков при сохранении структуры ипотечных портфелей может вырасти в 1,4 раза. Регулятор хочет лишить кредитные организации стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким взносом.

Ранее регулятор принял решение повысить с 1 января 2020 года коэффициента риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20% — с 150% до 200%. Такие шаги направлены на сбалансированность роста ипотечного портфеля с точки зрения кредитных рисков.

Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Ее показатель по кредитам от десяти тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.