Пользователям предсказали появление «идеального смартфона»

Новейший мобильный процессор Snapdragon 865 показал лучший результат в бенчмарке AnTuTu, выпущенные на базе этого чипа смартфоны станут самыми производительными в 2020 году, полагают эксперты.

Процессор от Qualcomm набрал 564 970 очков в синтетических тестах, опередив предыдущую версию чипа Snapdragon 855 и Apple A13 Bionic. Тестовый гаджет получил Snapdragon 865, 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

Аналитики популярного издания Digital Trends назвали такой физический эмулятор «прообразом» идеального смартфона 2020 года. Известно, что чип Snapdragon 865 должны получить смартфоны Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S11, релиз которых ожидается в ближайшие полгода.

Ранее стало известно, что южнокорейская компания решила отказаться от собственного чипа в смартфонах Samsung Galaxy S11 ради увеличения производительности и заменит процессор новейшим продуктом Qualcomm.