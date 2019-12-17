Россия выделит ООН деньги на восстановление Сирии

Россия до конца года выделит ОНН более миллиарда рублей на восстановление Сирии. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, большую часть денег направят в бюджет Программы развития ООН для оказания помощи наиболее пострадавшим во время войны муниципалитетам, треть от суммы получит Детский фонд ООН для восстановления системы образования и детского здравоохранения.



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Остальные деньги передадут в бюджет Всемирной организации здравоохранения и в бюджет Фонда ООН в области народонаселения. Средства выделят за счет средств федерального бюджета, за порядок перечисления отвечает МИД РФ, который согласует использование денег с Минфином и структурами ООН.

Также Россия намерена инвестировать в модернизацию порта Тартус в Средиземном море. Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт. Сумма инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в 500 миллионов долларов.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийцы сами способны восстановить страну после войны и не нуждаются в помощи западных стран. Также он отметил, что при необходимости республика «займет деньги у друзей».