НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Россия выделит ООН деньги на восстановление Сирии

Источник:
Sibnet.ru
1335 25
Фото: © пресс-служба ООН

Россия до конца года выделит ОНН более миллиарда рублей на восстановление Сирии. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, большую часть денег направят в бюджет Программы развития ООН для оказания помощи наиболее пострадавшим во время войны муниципалитетам, треть от суммы получит Детский фонд ООН для восстановления системы образования и детского здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСША испытали секретную «ракету-меч» в Сирии

Остальные деньги передадут в бюджет Всемирной организации здравоохранения и в бюджет Фонда ООН в области народонаселения. Средства выделят за счет средств федерального бюджета, за порядок перечисления отвечает МИД РФ, который согласует использование денег с Минфином и структурами ООН.

Также Россия намерена инвестировать в модернизацию порта Тартус в Средиземном море. Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт. Сумма инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в 500 миллионов долларов.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийцы сами способны восстановить страну после войны и не нуждаются в помощи западных стран. Также он отметил, что при необходимости республика «займет деньги у друзей».

Еще по теме
Лавров обвинил Евросоюз в высокомерном отношении к России
Орешкин выступил за отмену НДФЛ для малоимущих
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
Миллиард рублей инвестируют в экономику Тулуна
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
•
Госдума запретила сжигать мусор без переработки
•
Орешкин выступил за отмену НДФЛ для малоимущих
•
Портрет древнего подростка восстановили по жвачке
Подробности
•
Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске
•
Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома
•
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Как это работает
•
ТВ онлайн: зачем нужен промокод Wink
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
•
Тариф «Облачный»: если на компьютере закончилось место
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
Сибирь 18.12.2019 18:01
Источник птичьего гриппа поищут в Сибири
Сибирь 18.12.2019 17:40
Работники «скорой» в Новосибирске устроят протест из-за низких зарплат
Сибирь 18.12.2019 15:52
Сибирячку оштрафовали за видео с малышом за рулем автомобиля
Сибирь 18.12.2019 15:45
Самое популярное
Рулетка подарков закрутилась на Sibnet.ru
18123
Промокод Wink: где получить и как активировать
10402
Охотник из Тувы убил более тысячи волков
7055
Новосибирцы скупили мандарины из Гондураса
5817
Обсуждение (25)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
•
Госдума запретила сжигать мусор без переработки
•
Орешкин выступил за отмену НДФЛ для малоимущих
•
Портрет древнего подростка восстановили по жвачке
Подробности
•
Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске
•
Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома
•
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Сибирь
•
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
•
Источник птичьего гриппа поищут в Сибири
•
Работники «скорой» в Новосибирске устроят протест из-за низких зарплат
•
Сибирячку оштрафовали за видео с малышом за рулем автомобиля
•
Депутат заявил о «незащищенных» пенсионерах Забайкалья
•
Фотоловушки установят на свалках в Бурятии
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин рассказал про главную победу российского оружия
76
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
70
Путин «заморозил» пенсии россиян до 2022 года
58
Демографы встревожились растущей убылью населения России
47
Отдать все Курильские острова потребовали от России в Японии
41
Топ комментариев

Иркут 69

Классика жанра. Сначала деньги на войну и разрушение, потом на гуманитарку и восстановление... попутно...

great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...