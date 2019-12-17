Тонны нефрита изъяли на Алтае

Около 20 тонн зеленого и белого нефрита общей стоимостью более 50 миллионов рублей изъяли в Алтайском крае. В два приема их пытались перевезти через границу граждане Китая, сообщает Сибирское таможенное управление.

Нефрит из страны пытались вывезти в Казахстан и Киргизию в октябре и ноябре на грузовиках через пункт пропуска «Веселоярск» Рубцовского района Алтайского края. При прохождении пограничного контроля должны были быть предоставлены подложные товаросопроводительные документы.

В ходе подготовительных мероприятий оперативники узнали о незаконной добыче нефрита в Бурятии. Затем минерал складировали в Иркутской области, чтобы после вывезти. В частности, был установлен факт отсутствия необходимых документов на минерал.

В итоге транспортные средства с перевозимым природным минералом задержали, а Алтайская таможня возбудила уголовное дело по статье «незаконное перемещение через государственную границу РФ стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Виновным грозит до семи лет лишения свободы.