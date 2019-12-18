Новый клип Верки Сердючки вызвал фурор в Сети

Новая песня Верки Сердючки «Make It Rain Champagne» («Пусть шампанское льется дождем») получила высокие оценки слушателей.

Композиция стала первой в карьере музыканта Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, после шестилетнего перерыва. Она отличается по стилю от предыдущих музыкальных треков артиста. Песня исполнена на английском языке в духе европейской клубной музыки.

В комментариях под клипом трека пользователи Сети оставили множество положительных отзывов, отметив, что это новый уровень исполнения, который достоин стать главным хитом нового года. Кроме того, большинство комментаторов уверены, что композиция, исполненная Сердючкой, могла бы с большой долей вероятности победить на «Евровидении 2020».