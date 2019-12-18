Фильм дня: «Семь» с Брэдом Питтом

Криминальный триллер «Семь» с Морганом Фриманом и Брэдом Питтом в главных ролях рассказывает о расследовании страшного преступления — неизвестный маньяк убивает своих жертв за смертельные грехи.

18 декабря голливудский актер Брэд Питт отмечает свое 56-летие.

Фильм «Семь» снял культовый режиссер Дэвид Финчер, картина вышла в 1995 году. По сюжету, детектив Уильям Сомерсет (Фриман) и его молодой напарник Миллс (Питт) расследуют особо изощренные преступления: серийный убийца возомнил себя орудием Господа. Он выбирает жертв, которые являются эталоном одного из смертных грехов, и жестоко их наказывает, оставаясь неуловимым.

Самым сложным при производстве фильма оказался финал картины. Продюсерский штаб «New Line Cinema» долго не хотел запускать фильм в производство из-за его концовки. Обсуждался целый ряд альтернативных вариантов финала (не менее пяти), но решающее слово осталось за Питтом — он отказался принимать участие в съемках, если концовка фильма подвергнется изменению.

Кроме Питта и Фримана в триллере снялись Кевин Спейси, Гвинет Пэлтроу, Р. Ли Эрми, Джон Макгинли и другие. Рейтинг фильма на агрегаторе IMDb высочайший: 8.60.