Фильм дня: «Семь» с Брэдом Питтом

18 декабря голливудский актер Брэд Питт отмечает свое
56-летие.
Фильм «Семь» снял культовый режиссер Дэвид Финчер, картина
вышла в 1995 году. По сюжету, детектив Уильям Сомерсет (Фриман) и его
молодой напарник Миллс (Питт) расследуют особо изощренные преступления:
серийный убийца возомнил себя орудием Господа. Он выбирает жертв, которые являются эталоном одного из смертных грехов, и жестоко их наказывает, оставаясь неуловимым.
Самым сложным при производстве фильма оказался финал картины.
Продюсерский штаб «New Line Cinema» долго не хотел запускать фильм
в производство из-за его концовки. Обсуждался целый
ряд альтернативных вариантов финала (не менее пяти), но решающее слово
осталось за Питтом — он отказался принимать участие в съемках,
если концовка фильма подвергнется изменению.
Кроме Питта и Фримана в триллере снялись Кевин Спейси, Гвинет
Пэлтроу, Р. Ли Эрми, Джон Макгинли и другие. Рейтинг фильма на агрегаторе IMDb высочайший: 8.60.