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Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Источник:
РИА Новости
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Фото: World Economic Forum from Cologny, Switzerland / CC BY-SA 2.0

Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни за государственную измену, в которой его обвинили после введения в стране чрезвычайного положения и приказа арестовать членов Верховного суда.

Решение вынесла коллегия специального суда: двое из трех человек проголосовали за высшую меру наказания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пакистанский телеканал Samaa.

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По данным следователей, Мушарраф, занимавший пост главы Пакистана с 2001 по 2008 год, совершил государственную измену в 2007-м, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. Уголовное дело против Мушаррафа завели в 2013 году, это было инициативой правительства.

В марте 2016-го, после того, как Верховный суд исключил экс-президента из списка лиц, которым запрещено покидать страну, 72-летний Мушарраф уехал в ОАЭ на лечение. С тех пор он находится в Дубае и, по версии следствия, скрывается от правосудия.

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И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...