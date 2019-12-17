Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни за государственную измену, в которой его обвинили после введения в стране чрезвычайного положения и приказа арестовать членов Верховного суда.

Решение вынесла коллегия специального суда: двое из трех человек проголосовали за высшую меру наказания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пакистанский телеканал Samaa.

По данным следователей, Мушарраф, занимавший пост главы Пакистана с 2001 по 2008 год, совершил государственную измену в 2007-м, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. Уголовное дело против Мушаррафа завели в 2013 году, это было инициативой правительства.

В марте 2016-го, после того, как Верховный суд исключил экс-президента из списка лиц, которым запрещено покидать страну, 72-летний Мушарраф уехал в ОАЭ на лечение. С тех пор он находится в Дубае и, по версии следствия, скрывается от правосудия.