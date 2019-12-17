Маневры российского корабля-разведчика насторожили США

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает «небезопасные маневры» неподалеку от берегов американского штата Флорида, считают американские власти.

Российский корабль периодически оставляет выключенными необходимые при плохой видимости навигационные огни и не отвечает на запросы проходящих мимо коммерческих судов, которые пытаются выяснить его точное положение, передает CNN.



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Представитель Береговой охраны США рассказал журналистам, что его служба предупредила все проходящие поблизости суда о «беспорядочных маневрах» российского корабля. Известно также, что поблизости от «Виктора Леонова» постоянно дежурит эсминец ВМС США USS Mahan.

Данный разведывательный корабль ВМФ России регулярно патрулирует международные воды в районе Флориды. Он также часто бывает в Карибском бассейне — в частности, возле Кубы и Тринидада и Тобаго. Последний раз он приплывал к американскому побережью летом 2018 года.

Российские корабли-разведчики проекта 864 занимаются радиоперехватом каналов связи на всех частотах, ведут радиотехническую и телеметрическую разведку, контролируют морские коммуникации, наблюдают за пусками ракет.