Собчак прожарят юмором перед Новым годом

Комики пошутят про выходки Ксении Собчак в молодости и ее недавнюю свадьбу с режиссером Константином Богомоловым, выпуск шоу «Прожарка» с телеведущей выйдет на ТНТ4 31 декабря, сообщает пресс-служба канала.

Среди комиков, кто будет высмеивать Ксению Собчак будут участница шоу Stand Up Ирина Приходько, стендап-комик Зоя Яровицына, победитель Comedy Баттл Сергей Матросов и другие.

«Меня даже пугает тот факт, что у нас в стране мало людей с самоиронией. Все такие обидчивые... Я сама люблю жёстко пошутить и часто сталкивалась с тем, что люди обижаются, боятся сами пошутить в ответ, не разговаривают. Мне кажется, ты имеешь право смеяться над другими только тогда, когда готов, чтобы смеялись над тобой. Я к этому всегда открыта, я это люблю», — сказала о своем участии в «Прожарке» Собчак.

«Зная любвеобильность Ксении, в московских ЗАГСах ей разрешают расписываться карандашом», — пошутит в эфире «прожарщик» Филипп Воронин. «На своей свадьбе Ксения станцевала сексуальный танец, потому что гости не хотели уходить», — продолжит свадебную тему Яровицына.

Шоу «Прожарка» с Ксенией Собчак покажут на ТНТ4 31 декабря в 23.00.