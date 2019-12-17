Крупнейшую солнечную станцию Сибири построили на Алтае

Две новых солнечных станции построили в Республике Алтай, одна из них – в отдаленном Усть-Коксинском районе мощностью 40 МВт крупнейшая в Сибири, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Еще одна станция мощностью 15 МВт построена и уже работает в Ине Онгудайского района. Еще один объект мощностью 10 МВт заработает в январе в Чемале – самом популярном среди туристов районе республики.

Таким образом, установленная мощность солнечной генерации в регионе в 2020 году достигнет 120 МВт.

Уточняется, что расчетная годовая выработка всех солнечных электростанций составит около 154 миллиона кВт*ч. Это позволит обеспечить за счет солнечной электроэнергии более 30% потребления региона. Ввод в эксплуатацию новых солнечных электростанций повысит надежность электроснабжения районов и снизит потери при передаче электроэнергии без увеличения тарифной нагрузки на жителей Горного Алтая.

Ранее «Хевел», выступающая инвестором проекта, построила и ввела в эксплуатацию в Республике Алтай две солнечные станции в Кош-Агаче мощностью по 5 МВт, станции в Усть-Кане и Онгудае также по 5 МВт каждая, Майминскую станцию мощностью 25 МВт и также первую очередь Ининской СЭС мощностью 10 МВт.