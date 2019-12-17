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Быстрые платежи запустят по Bluetooth

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Система быстрых платежей допускает оплату товаров и услуг с помощью технологии Bluetooth, механизм реализации сейчас обсуждается, сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт.

Центробанк запустил систему быстрых платежей в конце января. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары с помощью QR-кода.

Кроме технологии Bluetooth система также поддерживает систему NFC, когда смартфон прикладывается к платежному устройству. При этом конкретная реализация дополнительных способов оплаты только обсуждается, сроки внедрения пока не озвучиваются.

Система быстрых платежей позволяет осуществлять платежи между физическими лицами на счета в любых банках с мобильного телефона. Предполагается, что ее участниками в перспективе станут все российские банки, а конечным оператором — Банк России.

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Топ комментариев

Иркут 69

Классика жанра. Сначала деньги на войну и разрушение, потом на гуманитарку и восстановление... попутно...

great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...