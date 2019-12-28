Вручение «Золотого граммофона» покажут на Первом канале

Телеверсия церемонии вручения народной премии «Золотой граммофон» будет показана на Первом канале 29 декабря, сообщает пресс-служба Первого канала.

В концертной программе приняли участие группы БИ-2, Руки вверх!, #2Маши, Ночные Снайперы, музыканты Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Григорий Лепс, Burito, Вера Брежнева, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Лайма Вайкуле, Тима Белорусских, Елена Север, Николай Басков, МакSиm, Денис Клявер, Дима Билан, Артур Пирожков, Loboda и другие.

Ведущие церемонии —Иван Ургант и Сергей Светлаков. «Золотой граммофон» покажут на Первом канале 29 декабря в 18.15.

«Золотой граммофон» — одна из самых главных церемоний музыкальных наград России и хит-парад Русское Радио. Была учреждена радиостанцией «Русское радио» и проводится ежегодно с 1996 года.