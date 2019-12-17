Рабочий погиб при ремонте НГТУ

Рабочий погиб после падения с крыши Новосибирского технического госуниверситета во время ремонта, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

«Рабочий организации-подрядчика ООО "Мастер Дом Сервис" упал с крыши первого корпуса во время ремонта. Он погиб», — сказал Лобанов.

Следователи проводят проверку по факту нарушения требований охраны труда.

НГТУ начал в конце лета капитальный ремонт фасадов и крыши первого учебного корпуса университета. До конца года планируется отремонтировать около 18 тысяч квадратных метров фасада.