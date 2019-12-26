Зрители выберут финалистов в шоу «Голос»

Полуфинал музыкального шоу «Голос» пройдет в прямом эфире Первого канала 27 декабря, финалистов конкурса выберут зрители с помощью голосования и наставники.

В Полуфинале выступят по двое вокалистов из каждой команды. Наставники команд разделят между ними условные 100% голосов в пропорции 60% и 40%. Баллы наставников будут суммированы с результатами зрительского голосования. В Финал проекта попадут четыре исполнителя, по одному из каждой команды.

Зрительское голосование проводится по схеме «1 этап – 1 голос», которая применялась в финале 2-го сезона проекта «Голос 60+». Доход от голосования будет направлен на благотворительные цели.