Суд отказал в иске школьнику-должнику Сбербанка

Центральный районный суд отказал в иске новосибирскому школьнику, который пытался оспорить странную кредитную задолженность в 100 тысяч рублей перед Сбербанком, сообщил Sibnet.ru юрист Константин Зиновьев.

Сбербанк прислал новосибирскому школьнику счет на 100 тысяч рублей по утерянной дебетовой карте «Молодежная» по овердрафту (разновидность кредита). Хотя по данной карте такие операции проводиться не могут. Затем банк заявил, что это был не овердрафт, а техническая ошибка.

Незаконное списание денег с «Молодежной» карты мальчика оказалось одним из эпизодов сложной мошеннической схемы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере).

Мошенники использовали более 110 карт и заработали 2,1 миллиона рублей. При этом они делали покупки в фиктивно созданных онлайн-магазинах и отменяли операции. Сбербанк одномоментно производил возврат этих денег на счета неустановленных лиц.

«Вчера, 16 декабря, состоялось судебное заседание по иску школьника к Сбербанку, по итогам которого судом вынесено решение об отказе истцу в иске. Таким образом суд подтвердил позицию банка», — прокомментировал Sibnet.ru представитель пресс-службы Сибирского банка ПАО Сбербанк.

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По словам адвоката, школьник и его мама настаивали на признании сделки по перечислению Сбербанком денег с карты школьника в размере 100 тысяч рублей недействительной, так как это было сделано без разрешения матери. «А школьник в суде пытался доказать позицию, что банк его обманул, так как не уведомил о возможности овердрафта (ухода в минус) по данной карте. Через пять дней будет мотивированное решение суда», — сказал Зиновьев.

По его словам, на очередном заседании, суд получил материалы уголовного дела о мошенничестве. Там были признания школьника о том, что он не потерял карту, а сам отдал ее неизвестным вместе с пин-кодом и копией паспорта, видимо, как и другие жертвы, чтобы заработать 1,5 тысячи рублей. В суде выступил другой школьник, который тоже оказался жертвой этой схемы. Выяснилось, что в школе №34 в Пашино еще 30 детей отдавали свои карты неизвестным.

«Формально он нарушил банковские правила, передав пин-код и карту другим лицам. Но я считаю, что банк, когда получил запрос на перечисление такой крупной суммы с карты несовершеннолетнего, должен был запросить разрешение родителей. Потому такая сделка не действительна», — сказал юрист. Родители и мальчик будут обжаловать решение суда.