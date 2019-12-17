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Водопровод от Байкала до Иркутска построят за 920 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Free-Photos / Pixabay License

Водопровод от Байкала до Иркутска планируют построить в Приангарье. Конкурс на проектирование сооружений выиграло московское АО «Институт Гидропроект», соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Начальная стоимость тендера составляла 941 миллион рублей, «Институт Гидропроект» предложил цену в 922,3 миллиона рублей и выиграл конкурс. Финансировать проект будут из областного бюджета, а также из казны Иркутского района.

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Согласно документам закупки, подрядчик должен разработать проект строительства водозабора в поселке Листвянка и магистральный трубопровод до Иркутска. Владельцем АО «Институт Гидропроект» через «Гидроинвест» является ПАО «РусГидро», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитический системы СПАРК.

«РусГидро» российская энергетическая компания. Владеет большинством гидроэлектростанций страны. Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером РусГидро (более 60% акций) является Российская Федерация.

В марте Кировский районный суд признал незаконным положительное заключение госэкспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу воды. Собственник завода в поселке Култук Иркутской области — ООО «Аквасиб». Компания зарегистрирована в Иркутске, но ее основным владельцем является компания из Китая.

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great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...