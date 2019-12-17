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Открыто предназначение загадочных истуканов с Пасхи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: TravelingOtter / CC BY 2.0

Археологи и почвоведы из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние жители острова Пасхи устанавливали каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.

Ученые изучили две статуи Моаи из карьера Рано Рараку в восточной части острова. Именно там были произведены почти все истуканы, которых затем установили в различных местах Пасхи. Исследования образцов почвы показали, что там активно выращивали бананы, таро и сладкий картофель. То есть Рано Рараку был не только карьером, но и областью продуктивного сельского хозяйства, пишет РГ со ссылкой на портал Phys.org.

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Разработка карьера помогла повысить плодородие почвы (за счет ее обогащения фосфором и кальцием). «Повсюду на острове почва быстро истощается, разрушается, из нее вымываются необходимые растениям элементы. Но в карьере, с постоянным новым притоком мелких фрагментов породы, образующихся в процессе разработки, существует совершенная система обратной связи воды, природных удобрений и питательных веществ», — сказала специалист про почвам Сара Шервуд.

Моаи, изученные учеными, были обнаружены прямо на месте, один на постаменте, а другой в глубокой яме, что указывает на то, что они должны были остаться в карьере.

«Наше исследование в корне меняет представление о том, что все стоящие статуи в Рано Рараку просто ожидали транспортировки в другое место. Эти и, вероятно, другие Моаи были оставлены на месте, чтобы сохранить священную природу самого карьера», — пояснила директор проекта «Статуи острова Пасхи» Джо Анн Ван Тилбург.

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