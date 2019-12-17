Ученых удивило воздействие йоги на мозг

Занятия йогой влияют на мозг так же, как и аэробные нагрузки, они приводят к увеличению размера гиппокампа, такой результат оказался неожиданным для ученых. Любители древней практики лучше обучаются и управляют эмоциями.

Кинезиологи и нейрофизиологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне в обзорном исследовании выявили ряд областей мозга, которые активировались при занятиях йогой, работа опубликована в журнале Brain Plasticity.

Занятия йогой приводят к увеличению размеров гиппокампа. Та же картина наблюдается при аэробных тренировках. Гиппокамп участвует в формировании эмоций и обеспечивает переход кратковременной памяти в долговременную. С возрастом размер этой части мозга сокращается.

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«Йога не является по своей природе аэробной нагрузкой, поэтому здесь должны работать иные механизмы, приводящие к похожим изменениям мозга. И эти механизмы пока не выявлены», — отметила один из авторов работы Неха Готхе.

У практикующих йогу была крупнее миндалина — область мозга, отвечающая за формирование эмоций и принятие решений, более эффективно работали регионы, связанные с планированием, многозадачностью и способностью обучаться и делать выбор. Также занимающиеся практиками лучше выполняли когнитивные задачи, определяющие общее эмоциональное состояние и управление эмоциями.

Автор статьи полагает, что ключом к положительному воздействию индийских традиционных практик на мозг является улучшение эмоциональной регуляции в ответ на повседневные стрессы.

Во всех исследованиях люди занимались хатха-йогой. Эта разновидность древней практики включает в себя определенные статические нагрузки, медитацию и дыхательные упражнения.