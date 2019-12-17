НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Ученых удивило воздействие йоги на мозг

Источник:
Sibnet.ru
1032 0
Фото: © Предоставлено Диной Линенко

Занятия йогой влияют на мозг так же, как и аэробные нагрузки, они приводят к увеличению размера гиппокампа, такой результат оказался неожиданным для ученых. Любители древней практики лучше обучаются и управляют эмоциями.

Кинезиологи и нейрофизиологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне в обзорном исследовании выявили ряд областей мозга, которые активировались при занятиях йогой, работа опубликована в журнале Brain Plasticity.

Занятия йогой приводят к увеличению размеров гиппокампа. Та же картина наблюдается при аэробных тренировках. Гиппокамп участвует в формировании эмоций и обеспечивает переход кратковременной памяти в долговременную. С возрастом размер этой части мозга сокращается.

#Фитнес
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат

«Йога не является по своей природе аэробной нагрузкой, поэтому здесь должны работать иные механизмы, приводящие к похожим изменениям мозга. И эти механизмы пока не выявлены», — отметила один из авторов работы Неха Готхе.

У практикующих йогу была крупнее миндалина — область мозга, отвечающая за формирование эмоций и принятие решений, более эффективно работали регионы, связанные с планированием, многозадачностью и способностью обучаться и делать выбор. Также занимающиеся практиками лучше выполняли когнитивные задачи, определяющие общее эмоциональное состояние и управление эмоциями.

Автор статьи полагает, что ключом к положительному воздействию индийских традиционных практик на мозг является улучшение эмоциональной регуляции в ответ на повседневные стрессы.

Во всех исследованиях люди занимались хатха-йогой. Эта разновидность древней практики включает в себя определенные статические нагрузки, медитацию и дыхательные упражнения.

Еще по теме
Работники «скорой» в Новосибирске устроят протест из-за низких зарплат
Первое приложение для реабилитации кардиобольных создали в Кузбассе
Кратковременное голодание перезапустит иммунную систему
Эксперты призвали убрать салаты с майонезом с новогоднего стола
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Наука #Фитнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
•
Госдума запретила сжигать мусор без переработки
•
Орешкин выступил за отмену НДФЛ для малоимущих
•
Портрет древнего подростка восстановили по жвачке
Подробности
•
Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске
•
Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома
•
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Как это работает
•
ТВ онлайн: зачем нужен промокод Wink
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
•
Тариф «Облачный»: если на компьютере закончилось место
•
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
Сибирь 18.12.2019 18:01
Источник птичьего гриппа поищут в Сибири
Сибирь 18.12.2019 17:40
Работники «скорой» в Новосибирске устроят протест из-за низких зарплат
Сибирь 18.12.2019 15:52
Сибирячку оштрафовали за видео с малышом за рулем автомобиля
Сибирь 18.12.2019 15:45
Самое популярное
Рулетка подарков закрутилась на Sibnet.ru
18107
Промокод Wink: где получить и как активировать
10401
Охотник из Тувы убил более тысячи волков
7055
Новосибирцы скупили мандарины из Гондураса
5817
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
•
Госдума запретила сжигать мусор без переработки
•
Орешкин выступил за отмену НДФЛ для малоимущих
•
Портрет древнего подростка восстановили по жвачке
Подробности
•
Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске
•
Как самому настроить «Умный дом» Ростелекома
•
Неважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Сибирь
•
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
•
Источник птичьего гриппа поищут в Сибири
•
Работники «скорой» в Новосибирске устроят протест из-за низких зарплат
•
Сибирячку оштрафовали за видео с малышом за рулем автомобиля
•
Депутат заявил о «незащищенных» пенсионерах Забайкалья
•
Фотоловушки установят на свалках в Бурятии
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин рассказал про главную победу российского оружия
76
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
70
Путин «заморозил» пенсии россиян до 2022 года
58
Демографы встревожились растущей убылью населения России
47
Отдать все Курильские острова потребовали от России в Японии
41
Топ комментариев

Иркут 69

Классика жанра. Сначала деньги на войну и разрушение, потом на гуманитарку и восстановление... попутно...

great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...