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Российский фильм «Дылда» приблизился к «Оскару»

Источник:
Sibnet.ru
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Историческая драма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на сайте конкурса.

Среди конкурентов «Дылды» — «Раскрашенная птица» (Чехия), «Правда и справедливость» (Эстония), «Отверженные» (Франция), «Оставшиеся» (Венгрия), «Страна меда» (Северная Македония), «Тело Христово» (Польша), «Атлантика» (Сенегал) и «Паразиты» (Южная Корея). Вручение наград состоится 9 февраля 2020 года.

Сюжет драмы разворачивается в 1945 году, в первую послевоенную осень. Страдающая от внезапных приступов остолбенения Ия (Виктория Мирошниченко) по прозвищу Дылда работает в ленинградском госпитале и воспитывает рожденного на фронте сына Пашку. Повседневную рутину прерывает приезд боевой подруги Маши (Василиса Перелыгина) — девушка всерьез настроена забрать у Ии то, что когда-то принадлежало ей.

В ноябре фильм «Дылда» стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля, а в мае лента получила приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

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Иркут 69

Классика жанра. Сначала деньги на войну и разрушение, потом на гуманитарку и восстановление... попутно...

great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...