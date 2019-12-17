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Россия модернизировала сверхмощные пушки «Малка»

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российская промышленность к концу 2019 года завершит модернизацию одной из самых мощных пушек в мире 2С7М «Малка», сообщил генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

«В декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем», — сказал Семизоров в интервью РИА Новости.

По его словам, в модернизированном варианте бортовую коробку передач, которая ранее выпускалась в Харькове, заменили на отечественную, заменили и двигатель, который ранее также был украинским. «Провели импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины. Сейчас модернизированная "Малка" находится в поле и успешно проходит испытания», — отметил Семизоров.

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САУ 2С7М «Малка» является модернизированным вариантом орудия 2С7 «Пион», созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире. Калибр орудия 2С7 составляет 203 миллиметра. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта.

Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

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