Комедия «Холоп» с Биковичем и Бортич выходит в прокат

Российская комедия про мажора, которого сослали в 19 век, выходит в прокат 26 декабря, главные роли исполнили Милош Бикович и Александра Бортич.

По сюжету, молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему всё дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отец-олигарх вместе со своим другом-психологом придумывают уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

Из мажора Гриша превращается в холопа, живущего во хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актёры, чья цель — изменить его жизнь и личность. За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.

Судя по трейлеру, зрителей ждет в кино увлекательное и легкое путешествие в позапрошлый век. Комедия наполнена простым юмором и незаурядным сюжетом. При этом в ленте собрались любимчики публики. Кроме Биковича и Бортич там появятся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Ольга Дибцева, Александр Обласов и другие.