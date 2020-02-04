Фильм дня: «Социальная сеть»

Экранизированная история создания социальной сети Facebook Марком Цукенбергов громко вышла на киноарену, критиков поразило то, как в «Социальной сети» высветили проблемы воспитания подростков в нетрадиционной среде общения.

4 февраля 2004 года была запущена крупнейшая в мире социальная сеть Facebook.

Фильм «Социальная сеть» как раз о виртуальном мире общения. Сюжет картины рассказывает о создании одной из самых популярных в интернете социальных сетей — Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.

Фильм снять в жанре биографии, но главный герой «Социальной сети», по мнению большинства комментаторов, имеет мало общего с реальным Цукербергом. Персонаж актера Джесси Айзенберга начинает конструировать Facebook из-за стремления проникнуть в элитные круги Гарварда и неспособности завязать отношения с девушкой, которая ему нравится. Сам же Цукерберг заявлял, что гарвардские клубы его не интересовали, а со своей женой Присциллой он познакомился ещё на втором курсе университета.

Фильм снят режиссером Дэвидом Финчером, он вышел на большие экраны в 2010 году. В «Социальной сети» кроме Айзенберга снялись Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк, Арми Хаммер, Макс Мингелла, Рашида Джонс, Бренда Сонг, Руни Мара и другие.