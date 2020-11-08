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«Метод 2»: Есеня разгадает тайны прошлого

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео
Второй сезон сериала «Метод» с Паулиной Андреевой в главной роли стартует на Первом канале 8 ноября. Зрители увидят новые запутанные убийства, тайну которых придется разгадать следователю Есении Стекловой.

«Метод» — российский телесериал в жанре детективно-психологического триллера. Ключевые роли в первом сезоне сыграли Константин Хабенский и Паулина Андреева, а во втором сезоне больше внимание уделено персонажу Александра Петрова.

Сюжет продолжения

Во втором сезоне события происходят через год после смерти Меглина (Хабенский). Есеня (Андреева) не может забыть о том, что произошло. Призраки прошлого снова и снова возвращают ее в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново — рядом с ней муж, подрастает дочь, но все, о чем она мечтает — это поскорее вернуться к работе.

Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. 

Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Поиски убийцы приводят героиню к разгадке тайн прошлого. Стеклова, которая еще не успела оправиться от одного кошмара, сталкивается с новым.

Что нового?

Изначально снимать продолжение не планировали, рассказал сценарист «Метода» Олег Маловичко. «Это была законченная история... Более того, у всех было ощущение, что история рассказана. Когда я посмотрел на это как на вызов, появился какой-то задор, появилось желание что-то в эту историю привнести, посмотреть на не немного под другим углом», — сказал он.

Отличия второго сезона — одна история будет развиваться в течение двух серий. При этом в проекте будет традиционно много приглашенных звезд. В фильме снялись Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Даниил Воробьев, Александр Обласов, Юлия Хлынина, Роман Маякин, Павел Чинарев, Вильма Кутавичюте, Елена Николаева.

На съемках второго сезона «Метода» не обошлось без сложностей. Например, по словам режиссера Александра Войтинского, Паулина Андреева отказывалась сниматься в морге с настоящими трупами. И съемочной группе пришлось обмануть актрису, подвинув мертвые тела в сторону. Андреева до сих пор об этом не знает.

Кстати, Паулина Андреева оказалась из робкого десятка, и боялась не только мертвых тел. «Когда я читала сценарий, я попросила никого мне не рассказывать, что будет дальше. Потому что мне стало очень интересно, но в какой-то момент перестала читать его по ночам, потому что правда потеряла сон», — сказала актриса.

Фото: © кадр из видео

Во втором сезоне раскроется главная интрига — станет известно, кто тот самый маньяк по прозвищу «Ты меня не поймаешь». «Это будет неожиданностью огромной для всех», — заверил режиссер сериала Александр Войтинский.

Премьера второго сезона сериала «Метод» состоится на Первом канале 8 ноября в 22.00.

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