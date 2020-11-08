«Метод 2»: Есеня разгадает тайны прошлого

Второй сезон сериала «Метод» с Паулиной Андреевой в главной роли стартует на Первом канале 8 ноября. Зрители увидят новые запутанные убийства, тайну которых придется разгадать следователю Есении Стекловой.

«Метод» — российский телесериал в жанре детективно-психологического триллера. Ключевые роли в первом сезоне сыграли Константин Хабенский и Паулина Андреева, а во втором сезоне больше внимание уделено персонажу Александра Петрова.

Сюжет продолжения

Во втором сезоне события происходят через год после смерти Меглина (Хабенский). Есеня (Андреева) не может забыть о том, что произошло. Призраки прошлого снова и снова возвращают ее в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново — рядом с ней муж, подрастает дочь, но все, о чем она мечтает — это поскорее вернуться к работе.

Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств.

Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Поиски убийцы приводят героиню к разгадке тайн прошлого. Стеклова, которая еще не успела оправиться от одного кошмара, сталкивается с новым.

Что нового?

Изначально снимать продолжение не планировали, рассказал сценарист «Метода» Олег Маловичко. «Это была законченная история... Более того, у всех было ощущение, что история рассказана. Когда я посмотрел на это как на вызов, появился какой-то задор, появилось желание что-то в эту историю привнести, посмотреть на не немного под другим углом», — сказал он.

Отличия второго сезона — одна история будет развиваться в течение двух серий. При этом в проекте будет традиционно много приглашенных звезд. В фильме снялись Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Даниил Воробьев, Александр Обласов, Юлия Хлынина, Роман Маякин, Павел Чинарев, Вильма Кутавичюте, Елена Николаева.