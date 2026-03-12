НАВЕРХ
20:06
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
19:48
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет
19:02
Как хранить целые и нарезанные лимоны
19:00
Продажи пейджеров и раций взлетели в России
18:43
Найден простой способ взломать Android-смартфоны
18:25
ЦБ назвал самый доходный актив в России
18:16
Зафиксирован глобальный сбой Telegram
17:44
Сайт, боты, телефон: как записаться к врачу в Новосибирске
16:17
Суд вынес 15 пожизненных приговоров по делу о «Крокусе»
16:01
Европа пообещала Украине деньги на затягивание конфликта
14:53
МИД Ирана сообщил о ранении нового лидера страны
13:48
Сенатор предложил изучать в автошколах замену колеса на дороге
13:02
Медведев предрек зомби-апокалипсис из-за лабораторий США
12:10
«Металлург» досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ
11:36
«Москвич» закрыл производство одного из кроссоверов
09:59
Кадыров впервые высказался о войне в Иране
07:36
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
06:49
Уровень солнечной активности внезапно упал до минимума
06:46
Спрос россиян на зарубежные туры резко упал
11.03
Загадочный «глаз Сахары» сняли из космоса. ФОТО
11.03
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
11.03
Иран объявил новую тактику ударов
11.03
Тарифы ЖКХ возьмут под жесткий контроль
11.03
Школьные чаты перешли в мессенджер Max
11.03
Сборная Ирана по футболу пропустит чемпионат мира
11.03
Китайский экзоскелет превратит человека в «кентавра»
11.03
«Почта России» резко повысила тарифы
11.03
Темная материя «окружила» Млечный Путь
11.03
Предложена новая стратегия поиска внеземных цивилизаций
11.03
Назван самый популярный у россиян видеосервис
11.03
Подсчитан разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России
11.03
Раскрыта роль буквы «ё» в русском языке
11.03
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
11.03
Подруга Лерчек раскрыла ее точный диагноз
11.03
Захарова заявила об украинизации ООН
11.03
Новая модель высшего образования не отменит ЕГЭ
11.03
Иран предъявил требования для мирных переговоров с США
11.03
Шаман рассказал о камне, к которому шла пропавшая семья Усольцевых
11.03
Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много
11.03
Разработан ГОСТ для собак‑поводырей
11.03
Заработала десятидневная горячая линия по защите прав потребителей
11.03
Госдума усилит контроль за тарифами на ЖКУ
10.03
Робот самостоятельно навел порядок в комнате. ВИДЕО
10.03
Патриарх Кирилл назвал нового лидера Ирана «дорогим братом»
10.03
Стало известно последнее желание Жириновского
10.03
Роскосмос раскрыл сроки затопления МКС
10.03
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
10.03
Потерявшихся граждан известят через «Госуслуги»
10.03
ChatGPT научился распознавать песни
10.03
Путин оценил ход освобождения Донбасса
10.03
Intel представила новые процессоры
10.03
3I/ATLAS продемонстрировал признаки инопланетного корабля
10.03
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
10.03
Новая корональная дыра появилась на Солнце
10.03
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
10.03
«Иванушки International» сменят название для борьбы с англицизмами
10.03
Эксперты предсказали подорожание яиц до середины апреля
10.03
Белый дом стал искать варианты выхода из войны против Ирана
10.03
Разница между высокой и низкой зарплатой превысила 220 тыс. рублей
10.03
Трижды номинированного Коралла раскрыли в шоу «Маска»
Подробности
Ядерный взрыв
Какие страны переживут ядерную войну
10.03.2026 09:39
1
1780
Бесследно пропавшее в Бермудском треугольнике судно Cyclops
Загадки и разгадки Бермудского треугольника
04.03.2026 06:07
0
2226
ДТП
Пострадают 90% водителей: что случилось с ОСАГО в Новосибирске
28.01.2026 22:53
7
4018
Как это работает
Работа снежной пушки
Как делают искусственный снег
26.03.2025 12:48
0
13456
Станок и электрическая бритва
Станок или электробритва: чем бриться лучше
15.11.2025 21:03
0
11527
Чат-бот Мое здоровье НСО
Сайт, боты, телефон: как записаться к врачу в Новосибирске
12.03.2026 17:44
0
115
12.03.2026 17:44
0
115
Нарисованный цветок
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
08.03.2026 00:12
0
1161
Радуга
Какая радуга бывает. ФОТО
30.08.2025 10:51
1
13949
Календарь Великого поста
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
23.02.2026 05:14
0
5096
info.sibnet.ru
Гид по кофе: девять популярных напитков
01.04.2023 12:02
0
83808
Носовая часть «Титаника» на дне
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
01.09.2025 08:46
1
13258
Яйцо
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
01.05.2024 18:44
3
60351
Политика
Флаг ЕС и Украины
Европа пообещала Украине деньги на затягивание конфликта
12.03.2026 16:01
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи
МИД Ирана сообщил о ранении нового лидера страны
12.03.2026 14:53
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев предрек зомби-апокалипсис из-за лабораторий США
12.03.2026 13:02
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров впервые высказался о войне в Иране
12.03.2026 09:59
Экономика
Армия США
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
12.03.2026 20:06
рация
Продажи пейджеров и раций взлетели в России
12.03.2026 19:00
Банк России
ЦБ назвал самый доходный актив в России
12.03.2026 18:25
Министерство финансов РФ
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
11.03.2026 22:14
Жизнь
Лимоны
Как хранить целые и нарезанные лимоны
12.03.2026 19:02
Чат-бот Мое здоровье НСО
Сайт, боты, телефон: как записаться к врачу в Новосибирске
12.03.2026 17:44
12.03.2026 17:44
Пилот дрона
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
12.03.2026 07:36
Египет
Спрос россиян на зарубежные туры резко упал
12.03.2026 06:46
ЧП
Теракт в Крокус Сити Холле
Суд вынес 15 пожизненных приговоров по делу о «Крокусе»
12.03.2026 16:17
Окрестности поселка Кутурчин, где пропала семья Усольцевых,
Шаман рассказал о камне, к которому шла пропавшая семья Усольцевых
11.03.2026 12:24
Показания алкотестера у водителя в Иркутске
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
10.03.2026 17:30
Иллюминатор самолета
Завершается вывоз россиян с Ближнего Востока
10.03.2026 08:15
Хайтек
Запрос на разрешение использования файлов cookie
Зачем сайты требуют принять cookie
26.07.2025 16:36
портал Госуслуг
Вместо бумажного: как создать цифровой паспорт
27.02.2026 00:43
Короткое замыкание в розетке
Что такое короткое замыкание
19.02.2026 13:37
Зачем на смартфоне нужен авиарежим
Не только в полете: когда полезно включать авиарежим
12.02.2026 23:54
Новости Cибири
Чат-бот Мое здоровье НСО
Сайт, боты, телефон: как записаться к врачу в Новосибирске
Сибирь 12.03.2026 17:44
0
115
Окрестности поселка Кутурчин, где пропала семья Усольцевых,
Шаман рассказал о камне, к которому шла пропавшая семья Усольцевых
Сибирь 11.03.2026 12:24
0
893
Сибирь 11.03.2026 12:24
0
893
Показания алкотестера у водителя в Иркутске
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
Сибирь 10.03.2026 17:30
1
1226
Ключи
Аналитик назвал два региона России, где упали цены на жилье
Сибирь 08.03.2026 14:44
0
1250
Госдума РФ
Десятки губернаторов войдут в списки «ЕР» на выборах в Госдуму
Сибирь 08.03.2026 13:54
1
1183
ХК «Сибирь»
«Сибирь» в гостях уступила «Ак Барсу»
Сибирь 07.03.2026 23:51
0
1068
Игры
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem стала лучшей игрой в истории
02.03.2026 19:31
Resident Evil Requiem
Вышла игра Resident Evil Requiem
28.02.2026 15:05
MiXX
T2 запустил геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
18.02.2026 07:58
Игра Escape from Tarkov
Игра Escape from Tarkov открыла сезон охоты на уток
11.02.2026 05:17
Авто
Замена колеса
Сенатор предложил изучать в автошколах замену колеса на дороге
12.03.2026 13:48
«Москвич 5»
«Москвич» закрыл производство одного из кроссоверов
12.03.2026 11:36
Такси
Новый сервис такси заработал в России
10.03.2026 07:50
Автомобиль LADA
Легендарная Lada Niva сменит логотип
07.03.2026 14:53
Спорт
ХК «Металлург»
«Металлург» досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ
12.03.2026 12:10
Пилот дрона
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
12.03.2026 07:36
Футбол
Сборная Ирана по футболу пропустит чемпионат мира
11.03.2026 20:28
Горнолыжница Варвара Ворончихина с золотой медалью на Паралимпиаде-2026
Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые за 12 лет
10.03.2026 10:38
Отношения
Цвет 2026 года
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
0
2179
Человек расслабляется, ленится
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
09.08.2025 00:40
0
19313
Подработка
Если мало платят: подработка вместо увольнения
22.08.2025 12:41
0
13304
Отношения
Стоит ли возвращаться к бывшим
06.09.2025 11:17
1
14337
info.sibnet.ru
Как называют родственников мужа и жены
18.10.2022 01:22
0
72359
info.sibnet.ru
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
22.10.2019 20:16
6
2055777
КУЛЬТГИД
Цвет 2026 года
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
Кадр из фильма «Непрощенный»
Фильм недели: «Непрощенный»
24.02.2026 22:20
Кадр из фильма «Грозовой перевал»
«Грозовой перевал»: почему фильм вызвал скандал
19.02.2026 23:57
Кадр из фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Фильм недели: «Зависнуть в Палм‑Спрингс»
14.02.2026 00:53
Выбор редакции
Ядерный взрыв
Какие страны переживут ядерную войну
Выбор редакции 10.03.2026 09:39
Дирижабль
Почему люди перестали использовать дирижабли
Выбор редакции 18.02.2026 10:17
кадр скайдайвера на фоне Солнца
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Выбор редакции 22.12.2025 22:45
Лайка, первая собака в космосе
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Выбор редакции 03.11.2025 16:19
Самое популярное
Министерство финансов РФ
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
9367
Такси
Новый сервис такси заработал в России
7472
Впн
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
6313
Мессенджер Max
Max заподозрили в слежке за пользователями
5649
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

-Керя-

Ой как гордость то берёт за страну

Sergey658100

Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много. Это заголовок другой новости.

DEMON01

ну хоть здесь у нас рост, спасибо величайшему президенту современности.

Danilon

"мессенджер Мах должен обогнать конкурентов "Запретить и заблокировать конкурентов не значит их обогнать.