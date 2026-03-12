Алтайский край
Календарь выходных на 2026 год
12 марта,
чт
, 20:21
Картина дня
Суд вынес 15 пожизненных приговоров по делу о «Крокусе»
ЧП
12.03.2026 16:17
0
407
Зафиксирован глобальный сбой Telegram
Хайтек
12.03.2026 18:16
2
257
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет
Оборона
12.03.2026 19:48
0
92
ЦБ назвал самый доходный актив в России
Экономика
12.03.2026 18:25
0
206
Найден простой способ взломать Android-смартфоны
Хайтек
12.03.2026 18:43
0
210
Медведев предрек зомби-апокалипсис из-за лабораторий США
Политика
12.03.2026 13:02
6
678
Все новости
20:06
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
19:48
«Железный купол» Израиля перехватил только половину ракет
19:02
Как хранить целые и нарезанные лимоны
19:00
Продажи пейджеров и раций взлетели в России
18:43
Найден простой способ взломать Android-смартфоны
18:25
ЦБ назвал самый доходный актив в России
18:16
Зафиксирован глобальный сбой Telegram
17:44
Сайт, боты, телефон: как записаться к врачу в Новосибирске
16:17
Суд вынес 15 пожизненных приговоров по делу о «Крокусе»
16:01
Европа пообещала Украине деньги на затягивание конфликта
14:53
МИД Ирана сообщил о ранении нового лидера страны
13:48
Сенатор предложил изучать в автошколах замену колеса на дороге
13:02
Медведев предрек зомби-апокалипсис из-за лабораторий США
12:10
«Металлург» досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ
11:36
«Москвич» закрыл производство одного из кроссоверов
09:59
Кадыров впервые высказался о войне в Иране
07:36
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
06:49
Уровень солнечной активности внезапно упал до минимума
06:46
Спрос россиян на зарубежные туры резко упал
11.03
Загадочный «глаз Сахары» сняли из космоса. ФОТО
11.03
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
11.03
Иран объявил новую тактику ударов
11.03
Тарифы ЖКХ возьмут под жесткий контроль
11.03
Школьные чаты перешли в мессенджер Max
11.03
Сборная Ирана по футболу пропустит чемпионат мира
11.03
Китайский экзоскелет превратит человека в «кентавра»
11.03
«Почта России» резко повысила тарифы
11.03
Темная материя «окружила» Млечный Путь
11.03
Предложена новая стратегия поиска внеземных цивилизаций
11.03
Назван самый популярный у россиян видеосервис
11.03
Подсчитан разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России
11.03
Раскрыта роль буквы «ё» в русском языке
11.03
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
11.03
Подруга Лерчек раскрыла ее точный диагноз
11.03
Захарова заявила об украинизации ООН
11.03
Новая модель высшего образования не отменит ЕГЭ
11.03
Иран предъявил требования для мирных переговоров с США
11.03
Шаман рассказал о камне, к которому шла пропавшая семья Усольцевых
11.03
Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много
11.03
Разработан ГОСТ для собак‑поводырей
11.03
Заработала десятидневная горячая линия по защите прав потребителей
11.03
Госдума усилит контроль за тарифами на ЖКУ
10.03
Робот самостоятельно навел порядок в комнате. ВИДЕО
10.03
Патриарх Кирилл назвал нового лидера Ирана «дорогим братом»
10.03
Стало известно последнее желание Жириновского
10.03
Роскосмос раскрыл сроки затопления МКС
10.03
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
10.03
Потерявшихся граждан известят через «Госуслуги»
10.03
ChatGPT научился распознавать песни
10.03
Путин оценил ход освобождения Донбасса
10.03
Intel представила новые процессоры
10.03
3I/ATLAS продемонстрировал признаки инопланетного корабля
10.03
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
10.03
Новая корональная дыра появилась на Солнце
10.03
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
10.03
«Иванушки International» сменят название для борьбы с англицизмами
10.03
Эксперты предсказали подорожание яиц до середины апреля
10.03
Белый дом стал искать варианты выхода из войны против Ирана
10.03
Разница между высокой и низкой зарплатой превысила 220 тыс. рублей
10.03
Трижды номинированного Коралла раскрыли в шоу «Маска»
Подробности
Какие страны переживут ядерную войну
10.03.2026 09:39
1
1780
Загадки и разгадки Бермудского треугольника
04.03.2026 06:07
0
2226
Пострадают 90% водителей: что случилось с ОСАГО в Новосибирске
28.01.2026 22:53
7
4018
Как это работает
Как делают искусственный снег
26.03.2025 12:48
0
13456
Станок или электробритва: чем бриться лучше
15.11.2025 21:03
0
11526
Сайт, боты, телефон: как записаться к врачу в Новосибирске
12.03.2026 17:44
0
115
Мультимедиа
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
08.03.2026 00:12
0
1161
Какая радуга бывает. ФОТО
30.08.2025 10:51
1
13949
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
23.02.2026 05:14
0
5096
Гид по кофе: девять популярных напитков
01.04.2023 12:02
0
83808
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
01.09.2025 08:46
1
13258
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
01.05.2024 18:44
3
60351
Европа пообещала Украине деньги на затягивание конфликта
12.03.2026 16:01
МИД Ирана сообщил о ранении нового лидера страны
12.03.2026 14:53
Медведев предрек зомби-апокалипсис из-за лабораторий США
12.03.2026 13:02
Кадыров впервые высказался о войне в Иране
12.03.2026 09:59
Подсчитаны расходы США на войну в Иране
12.03.2026 20:06
Продажи пейджеров и раций взлетели в России
12.03.2026 19:00
ЦБ назвал самый доходный актив в России
12.03.2026 18:25
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
11.03.2026 22:14
Как хранить целые и нарезанные лимоны
12.03.2026 19:02
Сайт, боты, телефон: как записаться к врачу в Новосибирске
12.03.2026 17:44
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
12.03.2026 07:36
Спрос россиян на зарубежные туры резко упал
12.03.2026 06:46
Суд вынес 15 пожизненных приговоров по делу о «Крокусе»
12.03.2026 16:17
Шаман рассказал о камне, к которому шла пропавшая семья Усольцевых
11.03.2026 12:24
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
10.03.2026 17:30
Завершается вывоз россиян с Ближнего Востока
10.03.2026 08:15
Зачем сайты требуют принять cookie
26.07.2025 16:36
Вместо бумажного: как создать цифровой паспорт
27.02.2026 00:43
Что такое короткое замыкание
19.02.2026 13:37
Не только в полете: когда полезно включать авиарежим
12.02.2026 23:54
Новости Cибири
Сайт, боты, телефон: как записаться к врачу в Новосибирске
Сибирь
12.03.2026 17:44
0
115
Шаман рассказал о камне, к которому шла пропавшая семья Усольцевых
Сибирь
11.03.2026 12:24
0
893
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
Сибирь
10.03.2026 17:30
1
1226
Аналитик назвал два региона России, где упали цены на жилье
Сибирь
08.03.2026 14:44
0
1250
Десятки губернаторов войдут в списки «ЕР» на выборах в Госдуму
Сибирь
08.03.2026 13:54
1
1183
«Сибирь» в гостях уступила «Ак Барсу»
Сибирь
07.03.2026 23:51
0
1067
Resident Evil Requiem стала лучшей игрой в истории
02.03.2026 19:31
Вышла игра Resident Evil Requiem
28.02.2026 15:05
T2 запустил геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
18.02.2026 07:58
Игра Escape from Tarkov открыла сезон охоты на уток
11.02.2026 05:17
Сенатор предложил изучать в автошколах замену колеса на дороге
12.03.2026 13:48
«Москвич» закрыл производство одного из кроссоверов
12.03.2026 11:36
Новый сервис такси заработал в России
10.03.2026 07:50
Легендарная Lada Niva сменит логотип
07.03.2026 14:53
«Металлург» досрочно выиграл регулярный чемпионат КХЛ
12.03.2026 12:10
Норматив по управлению дронами войдет в состав ГТО
12.03.2026 07:36
Сборная Ирана по футболу пропустит чемпионат мира
11.03.2026 20:28
Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые за 12 лет
10.03.2026 10:38
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
0
2179
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
09.08.2025 00:40
0
19313
Если мало платят: подработка вместо увольнения
22.08.2025 12:41
0
13304
Стоит ли возвращаться к бывшим
06.09.2025 11:17
1
14337
Как называют родственников мужа и жены
18.10.2022 01:22
0
72359
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
22.10.2019 20:16
6
2055776
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
Фильм недели: «Непрощенный»
24.02.2026 22:20
«Грозовой перевал»: почему фильм вызвал скандал
19.02.2026 23:57
Фильм недели: «Зависнуть в Палм‑Спрингс»
14.02.2026 00:53
Какие страны переживут ядерную войну
Выбор редакции
10.03.2026 09:39
Почему люди перестали использовать дирижабли
Выбор редакции
18.02.2026 10:17
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Выбор редакции
22.12.2025 22:45
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Выбор редакции
03.11.2025 16:19
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
9367
Новый сервис такси заработал в России
7472
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
6313
Max заподозрили в слежке за пользователями
5649
Человек и компьютер
410
Человек и еда
173
Делаем карьеру
188
Говорим красиво
18
Новая энергетика
128
Блог ростелекома
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Какую технику нельзя подключать к удлинителям
Горячие клавиши Windows для работы с документами
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
-Керя-
Ой как гордость то берёт за страну
Sergey658100
Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много. Это заголовок другой новости.
DEMON01
ну хоть здесь у нас рост, спасибо величайшему президенту современности.
Danilon
"мессенджер Мах должен обогнать конкурентов "Запретить и заблокировать конкурентов не значит их обогнать.
