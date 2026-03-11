НАВЕРХ
Все новости
19:06
Темная материя «окружила» Млечный Путь
18:46
Предложена новая стратегия поиска внеземных цивилизаций
18:31
Назван самый популярный у россиян видеосервис
18:19
Подсчитан разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России
17:59
Раскрыта роль буквы «ё» в русском языке
16:55
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
15:09
Подруга Лерчек раскрыла ее точный диагноз
15:09
Захарова заявила об украинизации ООН
14:05
Новая модель высшего образования не отменит ЕГЭ
13:49
Иран предъявил требования для мирных переговоров с США
12:24
Шаман рассказал о камне, к которому шла пропавшая семья Усольцевых
09:40
Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много
08:32
Разработан ГОСТ для собак‑поводырей
07:20
Заработала десятидневная горячая линия по защите прав потребителей
06:07
Госдума усилит контроль за тарифами на ЖКУ
10.03
Робот самостоятельно навел порядок в комнате. ВИДЕО
10.03
Патриарх Кирилл назвал нового лидера Ирана «дорогим братом»
10.03
Стало известно последнее желание Жириновского
10.03
Роскосмос раскрыл сроки затопления МКС
10.03
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
10.03
Потерявшихся граждан известят через «Госуслуги»
10.03
ChatGPT научился распознавать песни
10.03
Путин оценил ход освобождения Донбасса
10.03
Intel представила новые процессоры
10.03
3I/ATLAS продемонстрировал признаки инопланетного корабля
10.03
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
10.03
Новая корональная дыра появилась на Солнце
10.03
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
10.03
«Иванушки International» сменят название для борьбы с англицизмами
10.03
Эксперты предсказали подорожание яиц до середины апреля
10.03
Белый дом стал искать варианты выхода из войны против Ирана
10.03
Разница между высокой и низкой зарплатой превысила 220 тыс. рублей
10.03
Трижды номинированного Коралла раскрыли в шоу «Маска»
10.03
Рак диагностировали у блогера Лерчек
10.03
Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые за 12 лет
10.03
Путин и Трамп поговорили после двухмесячного перерыва
10.03
Зачем люди плачут с точки зрения науки
10.03
Какие страны переживут ядерную войну
10.03
Завершается вывоз россиян с Ближнего Востока
10.03
Новый сервис такси заработал в России
10.03
Маркетплейс Ozon запретили в Латвии
09.03
Ученые посоветовали, как сформировать привычку к чтению
09.03
Как перестать себя критиковать
09.03
«Сибирь» обыграла «Авангард» по буллитам
09.03
Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Иран
09.03
Почему тяжело учиться после 30 лет
09.03
Перечислены признаки плохих любовников
09.03
Врач объяснила эффект офисных ягодиц
09.03
Uber запустит воздушное такси в 2026 году
09.03
Россияне стали все чаще отказываться от домашней еды
09.03
Россия и Китай совместно разработают «кошмар» для США
09.03
Определен самый безопасный для слуха тип наушников
09.03
Почему у женщин сексуальное желание ниже, чем у мужчин
09.03
Россиянам напомнили о двух длинных выходных в мае
09.03
Американский профессор счел ПВО США неэффективной
09.03
Стоимость газа взлетела на 30%
09.03
Минздрав рекомендовал медикам шесть цветов формы
09.03
Выросло число погибших на Ближнем Востоке американских военных
09.03
Цена нефти приблизилась к $120 за баррель
09.03
Избран новый верховный лидер Ирана
Еще...
Подробности
Ядерный взрыв
Какие страны переживут ядерную войну
10.03.2026 09:39
1
1366
Бесследно пропавшее в Бермудском треугольнике судно Cyclops
Загадки и разгадки Бермудского треугольника
04.03.2026 06:07
0
2064
ДТП
Пострадают 90% водителей: что случилось с ОСАГО в Новосибирске
28.01.2026 22:53
6
3867
Как это работает
info.sibnet.ru
Как называют родственников мужа и жены
18.10.2022 01:22
0
72120
Перевод денег
Банковские блокировки: новые «подозрительные» признаки
19.02.2026 10:02
1
3309
info.sibnet.ru
Однокомнатная берлога: как спят медведи
23.11.2019 12:09
1
285358
Мультимедиа
Нарисованный цветок
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
08.03.2026 00:12
0
996
Радуга
Какая радуга бывает. ФОТО
30.08.2025 10:51
1
13773
Календарь Великого поста
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
23.02.2026 05:14
0
4886
info.sibnet.ru
Гид по кофе: девять популярных напитков
01.04.2023 12:02
0
83632
Носовая часть «Титаника» на дне
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
01.09.2025 08:46
1
13121
Яйцо
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
01.05.2024 18:44
3
60234
Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков призвал подумать, как доводить смыслы без Telegram
11.03.2026 16:55
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Захарова заявила об украинизации ООН
11.03.2026 15:09
Флаг Ирана
Иран предъявил требования для мирных переговоров с США
11.03.2026 13:49
Глава ДНР Денис Пушилин и президент России Владимир Путин
Путин оценил ход освобождения Донбасса
10.03.2026 19:38
Экономика
Офисный дресс-код
Подсчитан разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России
11.03.2026 18:19
Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов
Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много
11.03.2026 09:40
Заседание Госдумы РФ
Госдума усилит контроль за тарифами на ЖКУ
11.03.2026 06:07
Яйца
Эксперты предсказали подорожание яиц до середины апреля
10.03.2026 15:02
Жизнь
Буква Ё
Раскрыта роль буквы «ё» в русском языке
11.03.2026 17:59
ЕГЭ
Новая модель высшего образования не отменит ЕГЭ
11.03.2026 14:05
Собака-проводник
Разработан ГОСТ для собак‑поводырей
11.03.2026 08:32
горячая линия
Заработала десятидневная горячая линия по защите прав потребителей
11.03.2026 07:20
ЧП
Окрестности поселка Кутурчин, где пропала семья Усольцевых,
Шаман рассказал о камне, к которому шла пропавшая семья Усольцевых
11.03.2026 12:24
Показания алкотестера у водителя в Иркутске
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
10.03.2026 17:30
Иллюминатор самолета
Завершается вывоз россиян с Ближнего Востока
10.03.2026 08:15
Певица Лариса Долина
Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в соцсетях
08.03.2026 20:04
Хайтек
портал Госуслуг
Вместо бумажного: как создать цифровой паспорт
27.02.2026 00:43
Короткое замыкание в розетке
Что такое короткое замыкание
19.02.2026 13:37
Зачем на смартфоне нужен авиарежим
Не только в полете: когда полезно включать авиарежим
12.02.2026 23:54
Цифровой ID в Max
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
11.02.2026 09:59
Новости Cибири
Окрестности поселка Кутурчин, где пропала семья Усольцевых,
Шаман рассказал о камне, к которому шла пропавшая семья Усольцевых
Сибирь 11.03.2026 12:24
0
510
Показания алкотестера у водителя в Иркутске
Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске
Сибирь 10.03.2026 17:30
1
1024
Ключи
Аналитик назвал два региона России, где упали цены на жилье
Сибирь 08.03.2026 14:44
0
1105
Госдума РФ
Десятки губернаторов войдут в списки «ЕР» на выборах в Госдуму
Сибирь 08.03.2026 13:54
1
1020
ХК «Сибирь»
«Сибирь» в гостях уступила «Ак Барсу»
Сибирь 07.03.2026 23:51
0
944
ХК «Сибирь»
«Сибирь» улетела в Китай и одержала победу
Сибирь 05.03.2026 20:59
0
1237
Игры
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem стала лучшей игрой в истории
02.03.2026 19:31
Resident Evil Requiem
Вышла игра Resident Evil Requiem
28.02.2026 15:05
MiXX
T2 запустил геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
18.02.2026 07:58
Игра Escape from Tarkov
Игра Escape from Tarkov открыла сезон охоты на уток
11.02.2026 05:17
Авто
Такси
Новый сервис такси заработал в России
10.03.2026 07:50
Автомобиль LADA
Легендарная Lada Niva сменит логотип
07.03.2026 14:53
АвтоВАЗ, сборка Lada Niva Travel
АвтоВАЗ жестко опроверг слухи о переходе на четырехдневку
06.03.2026 12:57
Автомобиль Москвич
Опубликован новый перечень автомобилей для работы в такси
05.03.2026 14:42
Спорт
Горнолыжница Варвара Ворончихина с золотой медалью на Паралимпиаде-2026
Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые за 12 лет
10.03.2026 10:38
ХК
«Сибирь» обыграла «Авангард» по буллитам
09.03.2026 20:45
ХК «Сибирь»
«Сибирь» в гостях уступила «Ак Барсу»
07.03.2026 23:51
Алексей Бугаев
Российский горнолыжник завоевал бронзу Паралимпиады
07.03.2026 20:56
Отношения
Цвет 2026 года
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
0
1986
Человек расслабляется, ленится
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
09.08.2025 00:40
0
19212
Подработка
Если мало платят: подработка вместо увольнения
22.08.2025 12:41
0
13213
Отношения
Стоит ли возвращаться к бывшим
06.09.2025 11:17
1
14240
info.sibnet.ru
Как называют родственников мужа и жены
18.10.2022 01:22
0
72120
info.sibnet.ru
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
22.10.2019 20:16
6
2055643
КУЛЬТГИД
Цвет 2026 года
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
Кадр из фильма «Непрощенный»
Фильм недели: «Непрощенный»
24.02.2026 22:20
Кадр из фильма «Грозовой перевал»
«Грозовой перевал»: почему фильм вызвал скандал
19.02.2026 23:57
Кадр из фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Фильм недели: «Зависнуть в Палм‑Спрингс»
14.02.2026 00:53
Выбор редакции
Ядерный взрыв
Какие страны переживут ядерную войну
Выбор редакции 10.03.2026 09:39
Дирижабль
Почему люди перестали использовать дирижабли
Выбор редакции 18.02.2026 10:17
кадр скайдайвера на фоне Солнца
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Выбор редакции 22.12.2025 22:45
Лайка, первая собака в космосе
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Выбор редакции 03.11.2025 16:19
Самое популярное
Армия России (лодки проекта 636 «Варшавянка»)
Российская подлодка выжила после удара США
11466
Такси
Новый сервис такси заработал в России
6527
Мессенджер Max
Max заподозрили в слежке за пользователями
5396
Видеокарта
Nvidia возобновит производство легендарной видеокарты
4258
Мультимедиа
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
23
Иран ударил по НПЗ и топливным резервуарам в Израиле
9
Патриарх Кирилл назвал нового лидера Ирана «дорогим братом»
9
Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много
6
Белый дом стал искать варианты выхода из войны против Ирана
6
Путин оценил ход освобождения Донбасса