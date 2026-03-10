Алтайский край
Календарь выходных на 2026 год
10 марта,
вт
, 15:23
Картина дня
Белый дом стал искать варианты выхода из войны против Ирана
Политика
10.03.2026 14:00
0
226
Путин и Трамп поговорили после двухмесячного перерыва
Политика
10.03.2026 10:08
0
565
Разница между высокой и низкой зарплатой превысила 220 тыс. рублей
Экономика
10.03.2026 13:40
0
200
Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые за 12 лет
Спорт
10.03.2026 10:38
0
229
Рак диагностировали у блогера Лерчек
Культгид
10.03.2026 11:49
0
318
Перечислены признаки плохих любовников
Жизнь
09.03.2026 19:33
0
978
14:00
Белый дом стал искать варианты выхода из войны против Ирана
13:40
Разница между высокой и низкой зарплатой превысила 220 тыс. рублей
12:36
Трижды номинированного Коралла раскрыли в шоу «Маска»
11:49
Рак диагностировали у блогера Лерчек
10:38
Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые за 12 лет
10:08
Путин и Трамп поговорили после двухмесячного перерыва
10:07
Зачем люди плачут с точки зрения науки
09:39
Какие страны переживут ядерную войну
08:15
Завершается вывоз россиян с Ближнего Востока
07:50
Новый сервис такси заработал в России
06:35
Маркетплейс Ozon запретили в Латвии
09.03
Ученые посоветовали, как сформировать привычку к чтению
09.03
Как перестать себя критиковать
09.03
«Сибирь» обыграла «Авангард» по буллитам
09.03
Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Иран
09.03
Почему тяжело учиться после 30 лет
09.03
Перечислены признаки плохих любовников
09.03
Врач объяснила эффект офисных ягодиц
09.03
Uber запустит воздушное такси в 2026 году
09.03
Россияне стали все чаще отказываться от домашней еды
09.03
Россия и Китай совместно разработают «кошмар» для США
09.03
Определен самый безопасный для слуха тип наушников
09.03
Почему у женщин сексуальное желание ниже, чем умужчин
09.03
Россиянам напомнили о двух длинных выходных в мае
09.03
Американский профессор счел ПВО США неэффективной
09.03
Стоимость газа взлетела на 30%
09.03
Минздрав рекомендовал медикам шесть цветов формы
09.03
Выросло число погибших на Ближнем Востоке американских военных
09.03
Цена нефти приблизилась к $120 за баррель
09.03
Избран новый верховный лидер Ирана
08.03
Почему цветам делают косой срез
08.03
Ростех назвал танк с самым большим модернизационным потенциалом
08.03
Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в соцсетях
08.03
Как правильно сканировать QR‑коды для оплаты
08.03
США и Израиль обсудил отправку спецназа в Иран для захвата урана
08.03
Каллас заявила, что войны с Ираном навредит Украине
08.03
Почему вечером так сильно хочется есть
08.03
Ученые рассказали о странном расстройстве — сексе во сне
08.03
Иран потребовал убрать израильских военных из Азербайджана
08.03
Психиатр назвал необычные первые признаки шизофрении
08.03
Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
08.03
Трамп заклеймил Британию за позднюю помощь в борьбе с Ираном
08.03
Аналитик назвал два региона России, где упали цены на жилье
08.03
Совбез Ирана заявил о пленении нескольких военных США
08.03
Десятки губернаторов войдут в списки «ЕР» на выборах в Госдуму
08.03
Глава МИД КНР заявил, что Москва и Пекин вместе не боятся давления
08.03
Украина нанесла ракетный удар по Белгороду
08.03
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
08.03
Число долларовых миллиардеров в России выросло
08.03
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
07.03
«Сибирь» в гостях уступила «Ак Барсу»
07.03
Выбрана самая вдохновляющая героиня русской классики
07.03
Почему 8 Марта женщинам дарят тюльпаны
07.03
«Википедия» отключила редактирование статей из‑за вируса
07.03
Сильнейшая солнечная буря изменила ионосферу Марса
07.03
Российский горнолыжник завоевал бронзу Паралимпиады
07.03
Трамп назвал Иран «главным лузером»
07.03
Граф Шереметев написал Путину и переехал в Россию
07.03
Найден способ перезаряжать клетки человека
07.03
Россия нанесла тотальный удар по Украине
Подробности
Какие страны переживут ядерную войну
10.03.2026 09:39
0
556
Загадки и разгадки Бермудского треугольника
04.03.2026 06:07
0
1861
Пострадают 90% водителей: что случилось с ОСАГО в Новосибирске
28.01.2026 22:53
6
3698
Как это работает
Как называют родственников мужа и жены
18.10.2022 01:22
0
71884
Банковские блокировки: новые «подозрительные» признаки
19.02.2026 10:02
1
3121
Однокомнатная берлога: как спят медведи
23.11.2019 12:09
1
285156
Мультимедиа
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
08.03.2026 00:12
0
763
Какая радуга бывает. ФОТО
30.08.2025 10:51
1
13577
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
23.02.2026 05:14
0
4660
Гид по кофе: девять популярных напитков
01.04.2023 12:02
0
83425
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
01.09.2025 08:46
1
12958
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
01.05.2024 18:44
3
60093
Белый дом стал искать варианты выхода из войны против Ирана
10.03.2026 14:00
Путин и Трамп поговорили после двухмесячного перерыва
10.03.2026 10:08
Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Иран
09.03.2026 20:05
Избран новый верховный лидер Ирана
09.03.2026 12:33
Разница между высокой и низкой зарплатой превысила 220 тыс. рублей
10.03.2026 13:40
Маркетплейс Ozon запретили в Латвии
10.03.2026 06:35
Uber запустит воздушное такси в 2026 году
09.03.2026 18:15
Россияне стали все чаще отказываться от домашней еды
09.03.2026 18:05
Зачем люди плачут с точки зрения науки
10.03.2026 10:07
Какие страны переживут ядерную войну
10.03.2026 09:39
Завершается вывоз россиян с Ближнего Востока
10.03.2026 08:15
Перечислены признаки плохих любовников
09.03.2026 19:33
Завершается вывоз россиян с Ближнего Востока
10.03.2026 08:15
Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в соцсетях
08.03.2026 20:04
Украина нанесла ракетный удар по Белгороду
08.03.2026 12:39
Блогеру Арсену Маркаряну вынесли приговор
06.03.2026 22:39
Вместо бумажного: как создать цифровой паспорт
27.02.2026 00:43
Что такое короткое замыкание
19.02.2026 13:37
Не только в полете: когда полезно включать авиарежим
12.02.2026 23:54
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
11.02.2026 09:59
Аналитик назвал два региона России, где упали цены на жилье
Сибирь
08.03.2026 14:44
0
893
Десятки губернаторов войдут в списки «ЕР» на выборах в Госдуму
Сибирь
08.03.2026 13:54
0
783
«Сибирь» в гостях уступила «Ак Барсу»
Сибирь
07.03.2026 23:51
0
748
«Сибирь» улетела в Китай и одержала победу
Сибирь
05.03.2026 20:59
0
1078
Суд отказал «ангарскому маньяку» в отмене одного из приговоров
Сибирь
05.03.2026 10:51
2
1347
Сидящий у дороги краснокнижный манул попал на видео
Сибирь
04.03.2026 22:03
0
1646
Resident Evil Requiem стала лучшей игрой в истории
02.03.2026 19:31
Вышла игра Resident Evil Requiem
28.02.2026 15:05
T2 запустил геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
18.02.2026 07:58
Игра Escape from Tarkov открыла сезон охоты на уток
11.02.2026 05:17
Новый сервис такси заработал в России
10.03.2026 07:50
Легендарная Lada Niva сменит логотип
07.03.2026 14:53
АвтоВАЗ жестко опроверг слухи о переходе на четырехдневку
06.03.2026 12:57
Опубликован новый перечень автомобилей для работы в такси
05.03.2026 14:42
Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые за 12 лет
10.03.2026 10:38
«Сибирь» обыграла «Авангард» по буллитам
09.03.2026 20:45
«Сибирь» в гостях уступила «Ак Барсу»
07.03.2026 23:51
Российский горнолыжник завоевал бронзу Паралимпиады
07.03.2026 20:56
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
0
1774
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
09.08.2025 00:40
0
19092
Если мало платят: подработка вместо увольнения
22.08.2025 12:41
0
13096
Стоит ли возвращаться к бывшим
06.09.2025 11:17
1
14109
Как называют родственников мужа и жены
18.10.2022 01:22
0
71884
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
22.10.2019 20:16
6
2055487
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
Фильм недели: «Непрощенный»
24.02.2026 22:20
«Грозовой перевал»: почему фильм вызвал скандал
19.02.2026 23:57
Фильм недели: «Зависнуть в Палм‑Спрингс»
14.02.2026 00:53
Какие страны переживут ядерную войну
Выбор редакции
10.03.2026 09:39
Почему люди перестали использовать дирижабли
Выбор редакции
18.02.2026 10:17
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Выбор редакции
22.12.2025 22:45
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Выбор редакции
03.11.2025 16:19
Российская подлодка выжила после удара США
11262
Max заподозрили в слежке за пользователями
5066
Nvidia возобновит производство легендарной видеокарты
3573
Россия нанесла тотальный удар по Украине
3565
Человек и компьютер
409
Человек и еда
173
Делаем карьеру
188
Говорим красиво
18
Новая энергетика
128
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Какую технику нельзя подключать к удлинителям
Горячие клавиши Windows для работы с документами
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
olegsbeglov
Как хорошо, что нам сообщили о том что мы стали лучше жить, сами бы никогда не догадались. Часто кажется...
pepelmetal
Адольфыч в гробу вертится со скоростью света
velam
Белая пудра в носу его уже не отпускает походу.
pepelmetal
Значит пора России поставить Ирану дальнобойные ракеты, но главное понимать, это не делает Россию стороной...
