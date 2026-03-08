Алтайский край
Календарь выходных на 2026 год
8 марта,
вс
, 03:07
Новости Sibnet.ru
Картина дня
Россия нанесла тотальный удар по Украине
Оборона
07.03.2026 17:51
0
2095
США отправят третий авианосец на Ближний Восток
Оборона
07.03.2026 13:43
0
692
Иран ударил по нефтяному танкеру в Ормузском проливе
Оборона
07.03.2026 15:46
0
777
Глава Минфина США допустил ослабление санкций против России
Экономика
07.03.2026 14:03
0
410
Центробанк продлил запрет на снятие валюты
Экономика
06.03.2026 20:30
0
634
Nvidia возобновит производство легендарной видеокарты
Хайтек
06.03.2026 22:13
0
931
Все новости
00:12
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
07.03
«Сибирь» в гостях уступила «Ак Барсу»
07.03
Выбрана самая вдохновляющая героиня русской классики
07.03
Почему 8 Марта женщинам дарят тюльпаны
07.03
«Википедия» отключила редактирование статей из‑за вируса
07.03
Сильнейшая солнечная буря изменила ионосферу Марса
07.03
Российский горнолыжник завоевал бронзу Паралимпиады
07.03
Трамп назвал Иран «главным лузером»
07.03
Граф Шереметев написал Путину и переехал в Россию
07.03
Найден способ перезаряжать клетки человека
07.03
Россия нанесла тотальный удар по Украине
07.03
Россиянка завоевала первую медаль на Паралимпиаде-2026
07.03
Раскрыта причина масштабных сбоев интернета в Москве
07.03
Новый ГОСТ на карандаши введут в России
07.03
Иран ударил по нефтяному танкеру в Ормузском проливе
07.03
Легендарная Lada Niva сменит логотип
07.03
Глава Минфина США допустил ослабление санкций против России
07.03
США отправят третий авианосец на Ближний Восток
07.03
Max открыл регистрацию для иностранных пользователей
07.03
Стартовали Паралимпийские игры с участием россиян
06.03
Снятый за 430 долларов сериал стал хитом
06.03
Блогеру Арсену Маркаряну вынесли приговор
06.03
Nvidia возобновит производство легендарной видеокарты
06.03
Невидимая сторона Солнца показалась людям. ФОТО
06.03
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
06.03
Центробанк продлил запрет на снятие валюты
06.03
Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу
06.03
Россия и Украина обменялись пленными по формуле «300 на 300»
06.03
Хабенский возглавил Школу-студию МХАТ
06.03
Лариса Гузеева стала героиней мультсериала «Простоквашино»
06.03
Иран пригрозил увеличить масштаб и интенсивность ударов
06.03
США временно разрешили Индии покупать нефть у России
06.03
Трамп пообещал полностью зачистить Иран
06.03
АвтоВАЗ жестко опроверг слухи о переходе на четырехдневку
06.03
Telegram объявили «вражеским видом связи»
06.03
Уловки флористов: как не купить увядающие цветы
06.03
Shaman отказался русифицировать имя
06.03
Длинные выходные ждут россиян
06.03
Туристам вернут деньги за ближневосточные туры
06.03
Стартуют Паралимпийские игры в Италии
05.03
Max заподозрили в слежке за пользователями
05.03
Общественница пожаловалась на певца Shaman из-за латиницы
05.03
Россия и Украина провели новый обмен пленными
05.03
«Сибирь» улетела в Китай и одержала победу
05.03
Загадочные землетрясения начались в районе секретной базы США
05.03
Долги за ЖКХ начнут взыскивать онлайн
05.03
Российская подлодка выжила после удара США
05.03
Telegram обошел WhatsApp по популярности
05.03
Электровелосипедам запретят ездить по тротуарам
05.03
Физики предложили разгадку главной тайны космологии
05.03
Индия вернулась к закупкам российской нефти
05.03
Лавров заявил о желании Запада развалить Россию с помощью Украины
05.03
Генсек НАТО заявил о готовности поддержать США в Иране
05.03
Опубликован новый перечень автомобилей для работы в такси
05.03
Ряд товаров подорожает на треть из‑за конфликта в Иране
05.03
США продлят операцию против Ирана как минимум до сентября
05.03
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу не пустили в российский прокат
05.03
Суд отказал «ангарскому маньяку» в отмене одного из приговоров
05.03
Почему зимой язык примерзает к металлу
05.03
Среднемесячная зарплата в России установила рекорд
Еще...
Подробности
«Хлеба и роз!»: что празднуют 8 марта на самом деле
07.03.2025 23:09
2
10500
Загадки и разгадки Бермудского треугольника
04.03.2026 06:07
0
1410
Без обид и разочарований: что нельзя дарить на 8 Марта
06.03.2025 10:52
2
6158
Как это работает
Уловки флористов: как не купить увядающие цветы
06.03.2026 10:25
0
733
Вместо бумажного: как создать цифровой паспорт
27.02.2026 00:43
0
2365
Все на паузу: начался ретроградный Меркурий
26.02.2026 10:38
0
2481
Мультимедиа
Чистота и прохлада: как после покупки сохранить цветы
08.03.2026 00:12
0
173
Какая радуга бывает. ФОТО
30.08.2025 10:51
1
13173
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
23.02.2026 05:14
0
4132
Гид по кофе: девять популярных напитков
01.04.2023 12:02
0
82998
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
01.09.2025 08:46
1
12570
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
01.05.2024 18:44
3
59770
Новости Cибири
«Сибирь» в гостях уступила «Ак Барсу»
Сибирь
07.03.2026 23:51
0
112
«Сибирь» улетела в Китай и одержала победу
Сибирь
05.03.2026 20:59
0
704
Суд отказал «ангарскому маньяку» в отмене одного из приговоров
Сибирь
05.03.2026 10:51
2
919
Сидящий у дороги краснокнижный манул попал на видео
Сибирь
04.03.2026 22:03
0
1172
Тела погибших на Байкале граждан КНР передали родственникам
Сибирь
26.02.2026 11:40
1
2224
«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в овертайме
Сибирь
24.02.2026 23:57
0
2113
Отношения
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
0
1323
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
09.08.2025 00:40
0
18809
Если мало платят: подработка вместо увольнения
22.08.2025 12:41
0
12819
Стоит ли возвращаться к бывшим
06.09.2025 11:17
1
13822
Как называют родственников мужа и жены
18.10.2022 01:22
0
71397
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
22.10.2019 20:16
6
2055152
Самое популярное
Российская подлодка выжила после удара США
10456
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
4846
Max заподозрили в слежке за пользователями
4041
США и Израиль против Ирана: чем закончится война
4008
