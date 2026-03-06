НАВЕРХ
Все новости
08:23
Длинные выходные ждут россиян
07:54
Туристам вернут деньги за ближневосточные туры
06:56
Стартуют Паралимпийские игры в Италии
05.03
Max заподозрили в слежке за пользователями
05.03
Общественница пожаловалась на певца Shaman из-за латиницы
05.03
Россия и Украина провели новый обмен пленными
05.03
«Сибирь» улетела в Китай и одержала победу
05.03
Загадочные землетрясения начались в районе секретной базы США
05.03
Долги за ЖКХ начнут взыскивать онлайн
05.03
Российская подлодка выжила после удара США
05.03
Telegram обошел WhatsApp по популярности
05.03
Электровелосипедам запретят ездить по тротуарам
05.03
Физики предложили разгадку главной тайны космологии
05.03
Индия вернулась к закупкам российской нефти
05.03
Лавров заявил о желании Запада развалить Россию с помощью Украины
05.03
Генсек НАТО заявил о готовности поддержать США в Иране
05.03
Опубликован новый перечень автомобилей для работы в такси
05.03
Ряд товаров подорожает на треть из‑за конфликта в Иране
05.03
США продлят операцию против Ирана как минимум до сентября
05.03
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу не пустили в российский прокат
05.03
Суд отказал «ангарскому маньяку» в отмене одного из приговоров
05.03
Почему зимой язык примерзает к металлу
05.03
Среднемесячная зарплата в России установила рекорд
05.03
Школьные звонки заменят по всей России
05.03
Путин в Кремле примет друга России из  Африки
04.03
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
04.03
Глава МВД пожаловался на разбегающихся полицейских
04.03
Сидящий у дороги краснокнижный манул попал на видео
04.03
Список запрещенных для женщин профессий пересмотрят
04.03
Утвержден новый ГОСТ для маникюра
04.03
Число заключенных в России резко сократилось
04.03
Подсчитана средняя цена автомобиля в России
04.03
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
04.03
Россиянин стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»
04.03
Министр обороны Израиля пообещал убивать каждого нового главу Ирана
04.03
Россиянки назвали сумму для подготовки к первому свиданию
04.03
Трамп в шутку ударил канцлера Германии
04.03
МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия
04.03
Наука объяснила загадку Бермудского треугольника
04.03
Казначейство РФ заявило о готовности к работе с цифровыми рублями
04.03
США начали военную операцию в Эквадоре
04.03
Иран установил полный контроль над Ормузским проливом
04.03
Ростелеком перезапустил акцию «Тест‑драйв»
04.03
Штрафы стали оплачивать цифровыми рублями
04.03
Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» появился в Wink
04.03
Загадки и разгадки Бермудского треугольника
03.03
Apple представила MacBook Pro и MacBook Air
03.03
Зеленский пожелал буферной зоны на территории России
03.03
Новые ограничения обвалили спрос на семейную ипотеку
03.03
Найден самый простой способ быстро снизить уровень холестерина
03.03
Max опроверг распространение трояна Mamont в мессенджере
03.03
Экспорт российского шоколада установил рекорд
03.03
Устный экзамен по истории введут для девятиклассников
03.03
Иран пригрозил странам Европы войной
03.03
Появилась теория подмены актера Джима Керри
03.03
Роналду сбежал из Саудовской Аравии
03.03
Трамп оскорбительно высказался о Зеленском
03.03
Россияне назвали любимые мультфильмы
03.03
Утвержден новый ГОСТ на белый пшеничный хлеб
03.03
Магия белой дымки: как использовать цвет года
Еще...
Подробности
Забастовка ткачих в Петрограде под лозунгом «Хлеба и мира!»
«Хлеба и роз!»: что празднуют 8 марта на самом деле
07.03.2025 23:09
2
10178
Бесследно пропавшее в Бермудском треугольнике судно Cyclops
Загадки и разгадки Бермудского треугольника
04.03.2026 06:07
0
1058
Подарок
Без обид и разочарований: что нельзя дарить на 8 Марта
06.03.2025 10:52
2
5847
Как это работает
портал Госуслуг
Вместо бумажного: как создать цифровой паспорт
27.02.2026 00:43
0
2067
info.sibnet.ru
Все на паузу: начался ретроградный Меркурий
26.02.2026 10:38
0
2153
Кондиционер для белья
Зачем нужен кондиционер для белья
21.02.2026 16:10
0
2885
Мультимедиа
Радуга
Какая радуга бывает. ФОТО
30.08.2025 10:51
1
12864
Календарь Великого поста
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
23.02.2026 05:14
0
3744
info.sibnet.ru
Гид по кофе: девять популярных напитков
01.04.2023 12:02
0
82667
Носовая часть «Титаника» на дне
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
01.09.2025 08:46
1
12293
Яйцо
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
01.05.2024 18:44
3
59528
info.sibnet.ru
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
01.01.2022 16:11
1
72823
Политика
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров заявил о желании Запада развалить Россию с помощью Украины
05.03.2026 16:53
Министр обороны США Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО заявил о готовности поддержать США в Иране
05.03.2026 15:13
Армия США
США продлят операцию против Ирана как минимум до сентября
05.03.2026 13:45
Президенты Центральноафриканской Республики и России Фостено Арканжем Туадера и Владимир Путин
Путин в Кремле примет друга России из  Африки
05.03.2026 06:31
Экономика
Система быстрых платежей
Долги за ЖКХ начнут взыскивать онлайн
05.03.2026 20:10
Танкер
Индия вернулась к закупкам российской нефти
05.03.2026 18:29
Контейнеровоз
Ряд товаров подорожает на треть из‑за конфликта в Иране
05.03.2026 14:22
Деньги, банковские карты
Среднемесячная зарплата в России установила рекорд
05.03.2026 08:46
Жизнь
Календарь на 2026 год
Длинные выходные ждут россиян
06.03.2026 08:23
Аэропорт Пулково в Санкт Петербурге
Туристам вернут деньги за ближневосточные туры
06.03.2026 07:54
Певец Shaman
Общественница пожаловалась на певца Shaman из-за латиницы
05.03.2026 21:40
Курьер
Электровелосипедам запретят ездить по тротуарам
05.03.2026 19:14
ЧП
«Зона-52»
Загадочные землетрясения начались в районе секретной базы США
05.03.2026 20:35
«Ангарский маньяк» Михаил Попков в зале суда
Суд отказал «ангарскому маньяку» в отмене одного из приговоров
05.03.2026 10:51
Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов
Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
02.03.2026 17:23
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов
Экс-замминистру обороны отказали в отправке на СВО
02.03.2026 15:54
Хайтек
портал Госуслуг
Вместо бумажного: как создать цифровой паспорт
27.02.2026 00:43
Короткое замыкание в розетке
Что такое короткое замыкание
19.02.2026 13:37
Зачем на смартфоне нужен авиарежим
Не только в полете: когда полезно включать авиарежим
12.02.2026 23:54
Цифровой ID в Max
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
11.02.2026 09:59
Новости Cибири
ХК «Сибирь»
«Сибирь» улетела в Китай и одержала победу
Сибирь 05.03.2026 20:59
0
331
«Ангарский маньяк» Михаил Попков в зале суда
Суд отказал «ангарскому маньяку» в отмене одного из приговоров
Сибирь 05.03.2026 10:51
1
623
Манул
Сидящий у дороги краснокнижный манул попал на видео
Сибирь 04.03.2026 22:03
0
833
Место гибели китайских туристов на Байкале
Тела погибших на Байкале граждан КНР передали родственникам
Сибирь 26.02.2026 11:40
1
1962
ХК «Сибирь»
«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в овертайме
Сибирь 24.02.2026 23:57
0
1886
Итальянский певец Аль Бано
Исполнитель песни Felicitа Аль Бано выступит в Новосибирске
Сибирь 24.02.2026 15:52
1
2219
Игры
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem стала лучшей игрой в истории
02.03.2026 19:31
Resident Evil Requiem
Вышла игра Resident Evil Requiem
28.02.2026 15:05
MiXX
T2 запустил геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
18.02.2026 07:58
Игра Escape from Tarkov
Игра Escape from Tarkov открыла сезон охоты на уток
11.02.2026 05:17
Авто
Автомобиль Москвич
Опубликован новый перечень автомобилей для работы в такси
05.03.2026 14:42
Автосалон Москвич
Подсчитана средняя цена автомобиля в России
04.03.2026 18:43
Автошкола
Заработали новые правила обучения в автошколах
02.03.2026 08:47
Такси
Вступил в силу закон о локализации машин такси
01.03.2026 21:37
Спорт
Зимние Паралимпийские игры
Стартуют Паралимпийские игры в Италии
06.03.2026 06:56
ХК «Сибирь»
«Сибирь» улетела в Китай и одержала победу
05.03.2026 20:59
Хоккеист Кирилл Капризов
Россиянин стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»
04.03.2026 16:58
Роналду
Роналду сбежал из Саудовской Аравии
03.03.2026 16:47
Отношения
Цвет 2026 года
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
0
1001
Человек расслабляется, ленится
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
09.08.2025 00:40
0
18622
Подработка
Если мало платят: подработка вместо увольнения
22.08.2025 12:41
0
12624
Отношения
Стоит ли возвращаться к бывшим
06.09.2025 11:17
1
13623
info.sibnet.ru
Как называют родственников мужа и жены
18.10.2022 01:22
0
71127
info.sibnet.ru
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
22.10.2019 20:16
6
2054904
КУЛЬТГИД
Цвет 2026 года
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
Кадр из фильма «Непрощенный»
Фильм недели: «Непрощенный»
24.02.2026 22:20
Кадр из фильма «Грозовой перевал»
«Грозовой перевал»: почему фильм вызвал скандал
19.02.2026 23:57
Кадр из фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс»
Фильм недели: «Зависнуть в Палм‑Спрингс»
14.02.2026 00:53
Выбор редакции
Дирижабль
Почему люди перестали использовать дирижабли
Выбор редакции 18.02.2026 10:17
кадр скайдайвера на фоне Солнца
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Выбор редакции 22.12.2025 22:45
Лайка, первая собака в космосе
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Выбор редакции 03.11.2025 16:19
Попугай голубой ара, родившийся в зоопарке Pairi Daiza в Бельгии
Вымерший попугай вылупился со 101 попытки. ФОТО
Выбор редакции 21.10.2025 14:02
Самое популярное
Вотсап
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
8164
Телефон и банковская карта
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
8113
Армия России (лодки проекта 636 «Варшавянка»)
Российская подлодка выжила после удара США
7706
Армия России
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
4413
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
31
Иран отказался возобновлять переговоры с США
27
Президент ОАЭ позвонил Путину
23
Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм
20
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
20
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил