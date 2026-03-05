Алтайский край
Бурятия
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Томская область
Хакасия
Республика Тыва
Все города Сибири
Календарь выходных на 2026 год
5 марта,
чт
, 18:18
Картина дня
Лавров заявил о желании Запада развалить Россию с помощью Украины
Политика
05.03.2026 16:53
0
120
Генсек НАТО заявил о готовности поддержать США в Иране
Политика
05.03.2026 15:13
0
395
Опубликован новый перечень автомобилей для работы в такси
Авто
05.03.2026 14:42
0
404
Ряд товаров подорожает на треть из‑за конфликта в Иране
Экономика
05.03.2026 14:22
0
489
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу не пустили в российский прокат
Культгид
05.03.2026 11:05
1
554
Суд отказал «ангарскому маньяку» в отмене одного из приговоров
ЧП
05.03.2026 10:51
1
425
16:53
Лавров заявил о желании Запада развалить Россию с помощью Украины
15:13
Генсек НАТО заявил о готовности поддержать США в Иране
14:42
Опубликован новый перечень автомобилей для работы в такси
14:22
Ряд товаров подорожает на треть из‑за конфликта в Иране
13:45
США продлят операцию против Ирана как минимум до сентября
11:05
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу не пустили в российский прокат
10:51
Суд отказал «ангарскому маньяку» в отмене одного из приговоров
10:08
Почему зимой язык примерзает к металлу
08:46
Среднемесячная зарплата в России установила рекорд
07:57
Школьные звонки заменят по всей России
06:31
Путин в Кремле примет друга России из Африки
04.03
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
04.03
Глава МВД пожаловался на разбегающихся полицейских
04.03
Сидящий у дороги краснокнижный манул попал на видео
04.03
Список запрещенных для женщин профессий пересмотрят
04.03
Утвержден новый ГОСТ для маникюра
04.03
Число заключенных в России резко сократилось
04.03
Подсчитана средняя цена автомобиля в России
04.03
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
04.03
Россиянин стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»
04.03
Министр обороны Израиля пообещал убивать каждого нового главу Ирана
04.03
Россиянки назвали сумму для подготовки к первому свиданию
04.03
Трамп в шутку ударил канцлера Германии
04.03
МАГАТЭ не нашло у Ирана ядерного оружия
04.03
Наука объяснила загадку Бермудского треугольника
04.03
Казначейство РФ заявило о готовности к работе с цифровыми рублями
04.03
США начали военную операцию в Эквадоре
04.03
Иран установил полный контроль над Ормузским проливом
04.03
Ростелеком перезапустил акцию «Тест‑драйв»
04.03
Штрафы стали оплачивать цифровыми рублями
04.03
Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» появился в Wink
04.03
Загадки и разгадки Бермудского треугольника
03.03
Apple представила MacBook Pro и MacBook Air
03.03
Зеленский пожелал буферной зоны на территории России
03.03
Новые ограничения обвалили спрос на семейную ипотеку
03.03
Найден самый простой способ быстро снизить уровень холестерина
03.03
Max опроверг распространение трояна Mamont в мессенджере
03.03
Экспорт российского шоколада установил рекорд
03.03
Устный экзамен по истории введут для девятиклассников
03.03
Иран пригрозил странам Европы войной
03.03
Появилась теория подмены актера Джима Керри
03.03
Роналду сбежал из Саудовской Аравии
03.03
Трамп оскорбительно высказался о Зеленском
03.03
Россияне назвали любимые мультфильмы
03.03
Утвержден новый ГОСТ на белый пшеничный хлеб
03.03
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03
Дмитриев спрогнозировал рост цены на нефть выше $100 за баррель
03.03
Глава МИД Ирана назвал инициатора нападения на страну
03.03
Трамп допустил проведение сухопутной операции в Иране
03.03
Перенесен срок оплаты услуг ЖКХ
03.03
США проведут испытания межконтинентальной ракеты
03.03
Вступили в силу новые штрафы для дачников
03.03
Кровавая Луна взойдет одновременно с затмением
02.03
Apple представила дешевый смартфон iPhone 17e
02.03
Глава Пентагона назвал цели операции против Ирана
02.03
Названа самая популярная видеокарта геймеров
02.03
Президент ОАЭ позвонил Путину
02.03
Сверхмощные DDoS-атаки обрушились на Россию
02.03
Resident Evil Requiem стала лучшей игрой в истории
02.03
Получен самый детальный снимок объекта 3I/ATLAS. ФОТО
Подробности
«Хлеба и роз!»: что празднуют 8 марта на самом деле
07.03.2025 23:09
2
10055
Загадки и разгадки Бермудского треугольника
04.03.2026 06:07
0
914
Без обид и разочарований: что нельзя дарить на 8 Марта
06.03.2025 10:52
2
5718
Как это работает
Вместо бумажного: как создать цифровой паспорт
27.02.2026 00:43
0
1942
Все на паузу: начался ретроградный Меркурий
26.02.2026 10:38
0
2037
Зачем нужен кондиционер для белья
21.02.2026 16:10
0
2772
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
30.08.2025 10:51
1
12716
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
23.02.2026 05:14
0
3584
Гид по кофе: девять популярных напитков
01.04.2023 12:02
0
82506
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
01.09.2025 08:46
1
12178
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
01.05.2024 18:44
3
59418
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
01.01.2022 16:11
1
72703
Лавров заявил о желании Запада развалить Россию с помощью Украины
05.03.2026 16:53
05.03.2026 16:53
Генсек НАТО заявил о готовности поддержать США в Иране
05.03.2026 15:13
05.03.2026 15:13
США продлят операцию против Ирана как минимум до сентября
05.03.2026 13:45
05.03.2026 13:45
Путин в Кремле примет друга России из Африки
05.03.2026 06:31
05.03.2026 06:31
Ряд товаров подорожает на треть из‑за конфликта в Иране
05.03.2026 14:22
05.03.2026 14:22
Среднемесячная зарплата в России установила рекорд
05.03.2026 08:46
05.03.2026 08:46
Список запрещенных для женщин профессий пересмотрят
04.03.2026 21:57
04.03.2026 21:57
Казначейство РФ заявило о готовности к работе с цифровыми рублями
04.03.2026 12:47
04.03.2026 12:47
Почему зимой язык примерзает к металлу
05.03.2026 10:08
05.03.2026 10:08
Среднемесячная зарплата в России установила рекорд
05.03.2026 08:46
05.03.2026 08:46
Школьные звонки заменят по всей России
05.03.2026 07:57
05.03.2026 07:57
Глава МВД пожаловался на разбегающихся полицейских
04.03.2026 23:21
04.03.2026 23:21
Суд отказал «ангарскому маньяку» в отмене одного из приговоров
05.03.2026 10:51
05.03.2026 10:51
Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
02.03.2026 17:23
02.03.2026 17:23
Экс-замминистру обороны отказали в отправке на СВО
02.03.2026 15:54
02.03.2026 15:54
Тысячи российских туристов застряли на Ближнем Востоке
01.03.2026 20:23
01.03.2026 20:23
Вместо бумажного: как создать цифровой паспорт
27.02.2026 00:43
27.02.2026 00:43
Что такое короткое замыкание
19.02.2026 13:37
Не только в полете: когда полезно включать авиарежим
12.02.2026 23:54
12.02.2026 23:54
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
11.02.2026 09:59
11.02.2026 09:59
Суд отказал «ангарскому маньяку» в отмене одного из приговоров
Сибирь
05.03.2026 10:51
Сибирь
05.03.2026 10:51
1
425
Сидящий у дороги краснокнижный манул попал на видео
Сибирь
04.03.2026 22:03
Сибирь
04.03.2026 22:03
0
669
Тела погибших на Байкале граждан КНР передали родственникам
Сибирь
26.02.2026 11:40
Сибирь
26.02.2026 11:40
1
1855
«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в овертайме
Сибирь
24.02.2026 23:57
Сибирь
24.02.2026 23:57
0
1800
Исполнитель песни Felicitа Аль Бано выступит в Новосибирске
Сибирь
24.02.2026 15:52
Сибирь
24.02.2026 15:52
1
2124
Чучело Shaman’а сожгли на Байкале
Сибирь
24.02.2026 09:27
4
2736
Resident Evil Requiem стала лучшей игрой в истории
02.03.2026 19:31
02.03.2026 19:31
Вышла игра Resident Evil Requiem
28.02.2026 15:05
T2 запустил геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro
18.02.2026 07:58
18.02.2026 07:58
Игра Escape from Tarkov открыла сезон охоты на уток
11.02.2026 05:17
11.02.2026 05:17
Опубликован новый перечень автомобилей для работы в такси
05.03.2026 14:42
05.03.2026 14:42
Подсчитана средняя цена автомобиля в России
04.03.2026 18:43
04.03.2026 18:43
Заработали новые правила обучения в автошколах
02.03.2026 08:47
02.03.2026 08:47
Вступил в силу закон о локализации машин такси
01.03.2026 21:37
01.03.2026 21:37
Расписание выступлений россиян на Олимпиаде-2026
10.02.2026 17:44
10.02.2026 17:44
Россиянин стал лучшим снайпером в истории «Миннесоты»
04.03.2026 16:58
04.03.2026 16:58
Роналду сбежал из Саудовской Аравии
03.03.2026 16:47
03.03.2026 16:47
Турецкий футболист случайно сбил чайку мячом
25.02.2026 18:26
25.02.2026 18:26
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
03.03.2026 12:19
0
866
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
09.08.2025 00:40
09.08.2025 00:40
0
18555
Если мало платят: подработка вместо увольнения
22.08.2025 12:41
22.08.2025 12:41
0
12534
Стоит ли возвращаться к бывшим
06.09.2025 11:17
1
13508
Как называют родственников мужа и жены
18.10.2022 01:22
18.10.2022 01:22
0
70993
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
22.10.2019 20:16
22.10.2019 20:16
6
2054785
Магия белой дымки: как использовать цвет года
03.03.2026 12:19
03.03.2026 12:19
Фильм недели: «Непрощенный»
24.02.2026 22:20
«Грозовой перевал»: почему фильм вызвал скандал
19.02.2026 23:57
19.02.2026 23:57
Фильм недели: «Зависнуть в Палм‑Спрингс»
14.02.2026 00:53
14.02.2026 00:53
Почему люди перестали использовать дирижабли
18.02.2026 10:17
Выбор редакции
18.02.2026 10:17
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
22.12.2025 22:45
Выбор редакции
22.12.2025 22:45
Почему в космос отправляли только собак-девочек
03.11.2025 16:19
Выбор редакции
03.11.2025 16:19
Вымерший попугай вылупился со 101 попытки. ФОТО
21.10.2025 14:02
Выбор редакции
21.10.2025 14:02
WhatsApp предложил россиянам авторизацию через ключ доступа
8030
Что делать, если украли телефон с привязанной банковской картой
8008
НАТО задумалось о полной морской блокаде России
4235
Иранская ракета упала на отель в Дубае с российскими туристами
4164
Человек и компьютер
409
Человек и еда
173
Делаем карьеру
188
Говорим красиво
18
Новая энергетика
128
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Какую технику нельзя подключать к удлинителям
Горячие клавиши Windows для работы с документами
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
pepelmetal
Адольфыч в гробу вертится со скоростью света
_ASUS__
лживая циничная и лицемерная чушь от тебя это не что то странное и удивительное а естественная реакция...
velam
Белая пудра в носу его уже не отпускает походу.
se 34
Иран надеялся заключить сделку. А Американцы просто беспрерывно подтягивали войска, помниться басня "Волк...
